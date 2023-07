Will Smith recibe duras críticas por ‘presionar’ a su hijo para convertirse en padre

El actor Will Smith tuvo escándalos recientes en su vida personal, por lo que decidió alejarse de los medios y mantener un perfil bajo, pero continúa utilizando sus redes sociales para compartir con sus seguidores algunos de sus proyectos personas y su día a día.

En esta ocasión, hizo uso de su perfil de Instagram para celebrar uno de los días más importantes de su vida, el cumpleaños número 25 de su hijo Jaden Smith, a quien dedicó un peculiar mensaje a manera de felicitación que dividió las opiniones de los usuarios y hasta de sus fans.

El ganador del Oscar como mejor actor, publicó una fotografía en blanco y negro en la que aparece con el joven y, al pie de la misma, escribió estas palabras: “Feliz cumpleaños, J-Diggy. Es una locura que tengas 25″, refiriéndose a lo rápido que crecen los hijos, pero para romper con la ternura del momento, también lo cuestionó sobre la paternidad, ya que cuando Will tenía la misma edad que ahora tiene Jaden, ya era padre de un pequeño: “Cuando yo tenía 25 ya tenía un hijo de dos años. Solo digo. ¿Qué estás haciendo con tu vida?”, agregó.

Recordemos que antes de casarse con Jada Pinkett, el también cantante tuvo un matrimonio fallido del que nació Trey, su hijo mayor y a quien se refería en su mensaje.

Como era de esperarse, las reacciones y las críticas por parte de los fans no se hicieron esperar pues mientras algunos tomaron con bastante humor las palabras de Smith, otros no vieron con buenos ojos que presione a Jaden para formar una familia y hasta le hicieron saber que las generaciones de hoy en día no están muy preocupados por traer más hijos al mundo:

“Cuando tenías 25 años, parecías tener 35, pero Jaden parece un niño”, “La gente espera hasta los 40 para tener hijos ahora”, “El de dos años, que tuviste a los 25, debería ser el que te de un nieto”, “Lo está haciendo bien. No escuches a tu padre Jaden”, “¿Ahora te das cuenta de que tuviste un hijo cuando también eras un niño?”, “Él es más inteligente que tú”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La salud de Jaden fue motivo de preocupación en redes sociales, pues llegó el momento en el que, a pesar de ser tan joven, lucía tan deteriorado que aparentaba muchísima más edad de la que tenía. (AFP)

