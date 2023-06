Jaden Smith, hijo de Will Smith, confiesa que su mamá lo introdujo a las drogas

Jaden Smith, hijo de Will Smith, reveló que fue su madre, Jada Pinkett, quien lo indujo a consumir drogas. (Shutterstock)

El rapero, cantante e hijo de Will Smith, Jaden Smith, confesó en medio de una conferencia sobre drogas, que su madre, Jada Pinkett Smith, fue la primera persona en introducirlo al consumo de sustancias psicodélicas a él y al círculo familiar más cercano, según reportó el medio Us Today.

“Fue ella sola la que me indujo durante mucho tiempo y luego finalmente los demás le siguieron el paso encontrando cada uno su manera de consumir”, afirmó el artista.

Jaden consideró que el consumir psicodélicos lo llevó a ser una mejor persona, a ser más unido a su familia y a tener mayores actividades filantrópicas para hacer el bien a la humanidad.

“Los hermanos pueden discutir y pelear durante tanto tiempo y Dios sabe que hemos hecho eso en el pasado”, además agregó: “El nivel de amor y empatía que puedo sentir por ellos dentro de las experiencias las sustancias psicodélicas ha sido algo profundo y hermoso”.

¿Quién es Jaden Smith? Copiado!

Jaden Smith es actor y cantante, hijo de Will Smith y Jada Pinkett. Nació en California, Estados Unidos, el 8 de julio de 1998.

El joven se hizo conocido en el mundo de la interpretación cinematográfica a partir de las películas En busca de la felicidad y Karate Kid.

Su primer papel en la pantalla chica se dió en la serie All of us. En el 2006 gracias a la interpretación que realizó en la película En busca de la felicidad, fue premiado con el galardón MTV a mejor actor revelación.

En el 2010 fue el lanzamiento definitivo de su estrellato en Hollywood, al hacer de aprendiz del famoso actor y experto en artes marciales Jackie Chan. Desde ese momento no paró de aparecer en la pantalla, siendo su última película EnterGañatic.

