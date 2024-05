Cannes 2024: Francis Ford Coppola, Chris Hemsworth y más famosos se lucen en la alfombra roja

Una vez más, el Festival de Cine de Cannes destaca no solo por las películas que se presentan, sino también por la presencia de invitados muy especiales que acuden al evento con sus mejores galas.

Durante los estrenos de filmes como Furiosa: A Mad Max Saga y Megalopolis, varias luminarias de la talla de Francis Ford Coppola y Chris Hemsworth posaron para las cámaras durante su arribo al festival.

Cannes se celebra desde el martes 14 de mayo y se extenderá hasta el sábado 25 de mayo. Este año, las películas favoritas para llevarse el aclamado premio Palma de Oro son The Shrouds, Caught By The Tides, The Substance, Bird, Limonov: The Ballad of Eddie y Megalopolis.

LEA MÁS: Bad Bunny nominado a la Excelencia en Cannes por uno de sus videos

La edición 77 del Festival de Cannes promete ser una de las más memorables, no solo por la calidad de las películas en competición, sino también por el homenaje a grandes figuras del cine y la inclusión de nuevas voces en la industria. Este evento sigue consolidándose como una plataforma crucial para el lanzamiento y reconocimiento de producciones cinematográficas de todo el mundo.

La actriz británica Ana Taylor-Joy posa para una sesión de fotos de la película 'Furiosa: A Mad Max Saga', en la edición 77 del Festival de Cine de Cannes, en Francia. (CHRISTOPHE SIMON/AFP)

Como comparten créditos en la película 'Furiosa: A Mad Max Saga', Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth asistieron juntos a la premier de gala del filme, realizada en el Festival de Cine de Cannes. (LOIC VENANCE/AFP)

Los invitados a los estrenos del Festival de Cine de Cannes son de muy alto rango. El director de la película 'Megalopolis', Francis Ford Coppola, llegó a la develación de la cinta acompañado de uno de sus protagonistas, Adam Driver. (LOIC VENANCE/AFP)

La ceremonia de apertura del Festival de Cine de Cannes es uno de los eventos más importantes del encuentro del sétimo arte. La actriz francesa Camille Cottin fue invitada a dar un discurso en la actividad. (VALERY HACHE/AFP)

La alta costura se impuso en el desfile de las estrellas invitadas al Festival de Cine de Cannes. La socialité británica Lady Hervey mostró este impactante diseño en la alfombra roja. (SAMEER AL-DOUMY/AFP)

Otra que deslumbró en la alfombra roja de Cannes fue la acriz india Aishwarya Rai Bachchan. El singular y muy brillante diseño de la cola de su vestido se lució en su arribo al evento. (LOIC VENANCE/AFP)