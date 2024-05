Xi Jinping y Vladimir Putin fortalecen lazos en relación ‘propicia a la paz’ mundial

Pekín. El presidente chino Xi Jinping aseguró el jueves que su relación con Rusia es “propicia a la paz” mundial y abogó por reforzar su cooperación al recibir en Pekín a su “viejo amigo” Vladimir Putin. Este es el primer viaje al extranjero de Putin desde su reelección en marzo y su segundo en medio año a China, un sostén económico vital para Rusia después de las sanciones impuestas por las potencias occidentales por su ofensiva en Ucrania.

Xi Jinping, al referirse a su invitado como un “viejo amigo”, aseguró que la relación entre Pekín y Moscú “no es solo de interés fundamental para los dos países y los dos pueblos, sino que igualmente es propicia a la paz”.

“La relación actual entre China y Rusia se ha ganado con esfuerzo, y las dos partes deben apreciarla y cultivarla”, insistió, según los extractos difundidos por su cancillería. Por su parte, el jefe del Kremlin aseguró que las relaciones entre ambos países “no son oportunistas ni dirigidas contra nadie”.

LEA MÁS: Vladimir Putin reestructura su equipo de seguridad y nombra nuevo consejero

“Nuestra cooperación en asuntos internacionales es uno de los factores de estabilidad en la escena internacional”, afirmó Putin, de acuerdo con la retransmisión televisiva de los medios rusos. Desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, afirmó que China no puede jugar a dos bandas.

“No puede tener ambas cosas y querer tener (mejores) relaciones con Europa y otros países mientras simultáneamente sigue alimentando la mayor amenaza a la seguridad europea en mucho tiempo”, añadió el funcionario, en referencia a la invasión rusa de Ucrania.

Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron en Pekín, donde afirmaron que su relación es crucial para la paz mundial. (MIKHAIL METZEL/AFP)

‘Amistad personal’

El viaje busca reafirmar la amistad “sin límites” que ambos líderes proclamaron días antes del inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, la relación diplomática y comercial entre Pekín y Moscú fortaleció.

Xi ignoró las críticas occidentales por esta alianza, que permite a China importar energía barata de Rusia y acceder a sus vastos recursos naturales. “Este es el primer viaje de Putin desde su investidura y pretende demostrar que las relaciones chino-rusas pasan a otro nivel”, dijo el analista político independiente ruso Konstantin Kalachev a esta agencia.

“Por no hablar de la amistad personal visiblemente sincera entre los dos líderes”, quienes se han reunido cara a cara cuatro veces desde el inicio de la invasión de Ucrania. El jueves, Putin se declaró “agradecido” con China por sus “iniciativas” de paz en el conflicto ucraniano, según las agencias rusas.

En declaraciones a la prensa junto a Xi, el presidente ruso consideró “dañina” cualquier alianza política y militar “cerrada” en la región Asia-Pacífico, donde Pekín compite con su rival estadounidense, que coopera con Australia y con el Reino Unido para atajar la influencia de China.

China suele reclamar que se respete la integridad territorial de todos los países (incluyendo, implícitamente, la de Ucrania), pero también ha pedido que se tengan en consideración las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad.

“Ambas partes están de acuerdo en que el camino que hay que seguir es el de una solución política para la crisis en Ucrania”, declaró Xi ante la prensa, recordando que “la posición de China sobre esta cuestión siempre ha sido clara”.

Pekín se reivindica como un actor neutral en la guerra de Ucrania, pero recibe críticas de los países occidentales por no condenar la invasión y por reforzar su cooperación económica con Moscú. Washington le puso una línea roja a Pekín, que no aporte directamente armas a Rusia, y asegura que, de momento, no ha tenido pruebas de lo contrario.

LEA MÁS: Xi Jinping niega problemas de ‘sobrecapacidad’ china en el comercio mundial

Freno al comercio

Tras la invasión de Ucrania, el comercio entre China y Rusia alcanzó un nivel récord de $240.000 millones en 2023, según los datos de los servicios aduaneros de Pekín. No obstante, las exportaciones de China a Rusia experimentaron una disminución en marzo y abril en comparación con el año anterior, luego de que Estados Unidos amenazara con sancionar a los bancos chinos.

Esta amenaza, junto con el deseo de mejorar las relaciones con Washington, hizo que Pekín sea más cauteloso en cuanto a impulsar su cooperación con Rusia, a pesar de los deseos de Moscú, según señalan los analistas. A pesar de esto, durante la visita de Putin, Moscú y Pekín firmaron varios acuerdos comerciales.