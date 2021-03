Claro ¡después se pegó la bañada en alcohol! Muy bien que Yessenia acate las medidas, no como en el foterío en que andan un montón de famositicos y periodistas, hasta estos Topos echamos para el saco porque, como ya se sabe, aflojar la guardia nos puede devolver a zancadas donde estuvimos y a donde no quisiéramos regresar: los números de contagios están subiendo y no queda más que aceptar que la pandemia, por lo visto, nos tendrá secuestrados todavía por un buen tiempo.