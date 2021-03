“Me fui para la playa con mi familia el 27 de febrero. Desde la semana previa a esa, siempre que llegaba al canal, se me dormían los pies cuando me sentaba a redactar. Yo pensaba que era por el aire acondicionado. De hecho mi jefe, Gilberto Valencia, me preguntó porqué caminaba renco cuando me levantaba de la silla, yo le decía que seguro el frío del aire me ponía los pies así”, contó Campos desde la casa de sus padres en Sarchí.