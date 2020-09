“Varios de mis seguidores me escribieron por Instagram y Facebook sobre la estafa, me dijeron que estaba circulando una publicación con mi foto, en la cual ofrecían un premio de $100.000, como si fuera mi página oficial, y que lo único que tenían que hacer era compartir la imagen e ingresar a un link donde tenían que dejar los datos personales como números de tarjetas, algunos me contaron que sí ingresaron al link”, narró Dobles a Teletica.com