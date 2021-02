“Yo pierdo mi matrimonio en enero de 1980 y me despiden de La Nación en enero de 1981, exactamente un año después, mientras estaba cubriendo la Copa del Café, porque estaba totalmente alcoholizado. Entonces, del 81 al 85 paso cuatro años muriendo todos los días, aún así, en el 85 me contratan otra vez en La Nación, en la Revista Triunfo... ahora lo hablaba con Roberto... después de estar cinco años en una tragedia me vuelven a contratar con un salariazo y todo, y ya me ponen la computadora... me siento... estaban Rodrigo Calvo, Amado Hidalgo, Wino (Knohr), Manolo Fernández... ‘¡diay escriba!’, me digo yo... y agarro el teclado y no puedo, es decir, yo en ese momento tenía años de no poder hacer nada sin beber: para hacerme la barba tenía que beber, para comer, beber... ¡para todo era beber! Entonces diay ellos se asustan, Rodrigo (Calvo) se asusta y me dice ‘vamos a tomarnos un café’ y me bajan a la soda de La Nación, donde están todos ustedes los redactores del periódico y donde me ven empiezan a aplaudirme ‘¡Tanito! Bienvenido!’. Y yo así (muriéndose, afirma), Rodrigo me va a dar café y yo no puedo cogerlo, entonces yo siento que me voy a morir y entonces me invento una excusa para zafármele a Manolo: llamé a Francisco Rivas para decirle que iba a ir al Cariari porque Monserrrat Hidalgo había roto un récord, entonces fue la excusa perfecta: me dice Manolo ‘¡Coño, vete al Cariari!’. Yo hasta que respiré, y en el parqueo de La Nación me dice Paulino, el chofer ‘¿al Cariari?’ Y le digo ‘¡¡n’hooombreee, donde Chico Soto!!’ Era una cantina, me metí a tomar y no paré en cinco semanas. Lógicamente, una vez más, despedido. Yo me paro en la puerta de La Nación el 17 de abril de 1985 y digo: me voy a suicidar.