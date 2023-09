Pablo Campos, de Teletica: ‘La ansiedad es un miedo que aterra y siempre acompaña’

Explicar cómo se siente la ansiedad es complicado y vivirla se torna aún más difícil, asegura Pablo Campos, presentador de Calle 7 Informativo, de Teletica.

El periodista, de 34 años, protagonizó el capítulo más reciente de Storytime en el que compartió sus sentimientos y experiencias en torno a este trastorno. Puede ver la entrevista en el siguiente video.

Pablo Campos abrió su corazón y habló de cómo es vivir con ansiedad

“Hablar de este tema no es fácil y cuando a uno le preguntan: ¿qué es la ansiedad o cómo se manifiesta? También es complicado. Creo que la manera más fácil de describir la ansiedad es como ese miedo que aterra y que siempre acompaña. A uno le genera mucho temor hacer cosas que, aunque a las personas les parezcan sencillas, a uno se le convierten en muy complicadas”, comentó.

La psicóloga de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Vindas, comentó anteriormente a La Nación los síntomas que pueden manifestarse durante un episodio de ansiedad: “Alteraciones de sueño, en la atención y concentración, así como en la alimentación, son síntomas que se asocian con el trastorno de la ansiedad. También hay manifestaciones somáticas como gastritis, cefaleas y alergias”.

En su página web, la ONG Mayo Clinic cita como síntomas de la ansiedad “la preocupación persistente por determinados asuntos que son desproporcionados en relación con el impacto de los acontecimientos, pensar demasiado los planes y las soluciones a todos los peores resultados posibles”, entre otros.

La especialista de la CCSS dijo en enero del 2021 que, a partir de marzo del 2020 (en el marco de la covid-19), se detectó un aumento en un 21,33% de los diagnósticos relacionados con trastornos por estrés y ansiedad derivados de las consultas realizadas a personas usuarias que solicitaron atención en los servicios de Psicología de la CCSS.

En números, esto representó 61.540 diagnósticos relacionados con estrés y ansiedad, lo cual evidencia que la vivencia de Pablo también es parte del día a día de muchos habitantes de Costa Rica.

Campos, quien cuenta con 12 años de experiencia en comunicación, habló de su caso y recomendó siempre buscar el diagnóstico y apoyo de profesionales en salud mental.

Al presentar las noticias en Calle 7 Informativo, el periodista siempre luce serio y sereno, sin embargo, muchas veces, detrás de su trabajo y apariencia, hay noches de insomnio o la sensación de “un nudo en el pecho”.

“Las personas no se imaginan que usted tiene ese trastorno generalizado de la ansiedad. Me pasa que cuando lo he contado me dicen: ‘Jamás imaginé que usted, con lo seguro que se ve, pasa por una situación como esa’. Es una situación que no discrimina a ninguna persona. Independientemente de las diferencias (de edad, o sociales), todos estamos en la lucha de querer ser felices”, manifestó.

Pablo Campos, de 34 años, contó que fue en el 2020 cuando le diagnosticaron que tenía ansiedad. Foto: Marvin Caravaca

Destaca que las personas que tienen el trastorno de la ansiedad son muy fuertes y se incluye en esa definición.

“Pasar toda una noche con insomnio y levantarse como cualquier otra que descansó, prepararse para ir al trabajo, sentir ese dolor en el pecho, ese miedo, esa desesperanza. Uno logra sacar la sonrisa, sacar su trabajo, al punto de que expresan que lo has hecho bien (...)”, confió Campos, quien dice que algunas veces se ha visto presentando y no sabe cómo en su momento “ocultó el dolor que sentía y no podía explicar”.

Él resalta que su trabajo ha sido medicina y la salida a los momentos más complicados. Amar lo que hace le da fortaleza.

Campos fue diagnosticado con ansiedad en el 2020, justo cuando se sobreponía a una trombosis en su pierna. Desde entonces, se ha mantenido con acompañamiento en salud mental. Habla de su caso porque entiende que muchas personas atraviesan situaciones similares y se sienten incomprendidas. Alza su voz para desestigmatizar este trastorno.

Pablo le puso nombre a lo que sentía en plena pandemia de covid-19, tiempo en el que se empezó a hablar más de salud mental.

“(...) En ese tiempo, sentía que el día no se acababa. Empecé a darme cuenta de que pasaba algo en mi mente, le daba atención a situaciones que quizá para otras personas son más fáciles de asimilar”, comenta.

Para este comunicador, la ansiedad la entiende solamente la persona que la ha vivido. Con la intención de que se genere empatía alrededor de quienes conviven con ella, ejemplifica cómo la ha experimentado.

“Me llegó un mensaje en el que me decían: ‘Necesito hablarte urgente’. Entonces leo el mensaje, llamo, no me contestan y mi mente piensa que pasó lo peor. Me dio ansiedad, me fui de la tienda en la que estaba, llegué a la casa, me desesperé y tuve un momento de incertidumbre preguntándome por qué no me contestaban. Cuando ya pude hablar y me di cuenta de la situación, me enojé conmigo mismo por darle tanto poder a un mensaje. Me desgasté por una situación que no estaba bajo mi control”, cuenta.

La sensación de que algo malo está pasando o pasará es constante. Al final, no ocurre nada, agregó.

El vecino de Rohrmoser conversa abiertamente del tema en sus redes sociales; a través de esas plataformas, muchas personas le escriben porque se siente identificadas.

La empatía es esencial para poder apoyar a las personas que viven con el trastorno de ansiedad, dice. Para Pablo, los errores más comunes se dan cuando otras personas ven a alguien con crisis de ansiedad y le dicen que “está falta de Dios” o que cómo se va a sentir mal “si tiene familia o bienes materiales”.

“En ese momento de crisis nada de eso es visible. Hay que tener empatía. No hay que juzgar ni cuestionar. El dolor de todos es diferente. Hay personas que tienen crisis de ansiedad por cosas simples que para usted es fácil de manejar”, detalla.

Si usted quiere ayudar a alguien con ansiedad, sugiere que ofrezca un abrazo a su ser querido, pues a veces “las palabras sobran”.

Como consejo final, Pablo le recomienda a las personas que creen estar experimentando el trastorno de ansiedad generalizada, que lo hablen, busquen guía profesional y que quien así lo quiera, se apoye en Dios.

Si usted o una persona cercana lo requiere, puede obtener ayuda telefónica: el Ministerio de Salud y el 9-1-1 recordaron el año anterior que la línea 9-1-1 está habilitada para ofrecer apoyo por parte de especialistas en psicología.

Pablo Campos ha hablado abiertamente de la ansiedad y sus seguidores le han manifestado que se sienten identificados con él. (Marvin Caravaca)

