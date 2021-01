“Si no atacamos el síntoma cuando inicia, cada día va a ir creciendo. Los trastornos de ansiedad y la adaptación al estrés tienen esa característica. Si no paramos esa neuroconexión, como decimos nosotros, sino detenemos o no disminuimos el síntoma vamos a generar que estos síntomas vayan cada día sumándose y aumentando más la intensidad. Va a llegar un momento en el que no lo voy a poder controlar, se me va a desbordar el síntoma y voy a dejar de ser funcional. Es muy importante hacer conciencia. Pierdo esa funcionalidad y llega ese temor de salir, llega ese disgusto general de no querer hacer las cosas, luego no querer levantarme, no querer trabajar, sentir pesadez emocional y física, eso hace que si no atiendo a tiempo la ansiedad me vuelvo disfuncional”, advierte.