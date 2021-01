La psicóloga continuó: “El presente está sucediendo. Después no se puede disfrutar igual. A veces creemos que disfrutamos y lo que hacemos es que vivimos de recuerdos. También nos perdemos del viaje, se pasa solo pensando que no me dé covid y no me doy cuenta de las enseñanzas que todo me ha dejado, que tengo familia, trabajo o que lo perdí y me di cuenta de los amigos reales con los que cuento”.