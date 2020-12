A pesar de la tormenta, y quizás como prueba de la adaptabilidad de la naturaleza humana y la de nuestro planeta, el 2020 también ha sido hogar de cosas buenas. Muchas de ellas tal vez no habrían ocurrido de no ser por lo negativo, es cierto, pero lamentablemente no existe el “hubiera”. No existe la posibilidad de saber cómo hubiera sido el 2020 sin el coronavirus.