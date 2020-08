“Cuando se asume uno sabe que se pueden presentar situaciones difíciles. Uno trata de dar lo mejor como funcionario público. En parte por eso se han abierto puertas para estar hasta donde estoy, pero no es algo que he buscado. Lo que me gusta es sentir que estoy aportando, que puedo ser creativo, que puedo generar cambios. No me gusta entrar en zonas de confort. Me gusta el mejoramiento continúo de la calidad, de no sentir que el umbral que pasamos es el último y que ahí tenemos que quedarnos. Me gusta ir más allá. (...).