“No poder tener a mis papaś me tiene muy afectada. No me imagino depositar a alguien más el cuidado de su bebé y que usted no pueda ir a verlo. Esa parte me afecta. Creo que soy paliativista de corazón. Siento que las familias tienen derecho de despedirse dignamente. Usualmente me gusta encargarme del final de la vida cuando no hay nada que hacer. Darle a los papás ese ratito, que puedan alzarlo, sostenerlo; pensar que (en estos momentos) eso no es posible, me duele mucho”.