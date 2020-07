“A mí me dio muy feo, yo me sentía tan mal. Me pusieron una cápsula nasal y oxígeno, porque no podía respirar. Yo soy hipertenso y la presión se me vino abajo y yo le dije al doctor que se me estaba controlando la presión y él lo que me dijo fue ‘no, eso es que su corazón está colapsando’. Sentí un bajonazo tan grande que me despedí de todo mundo, creí que me iba a morir”, explica.