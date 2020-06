“Yo no esperaba ni tan joven, ni tan pronto una pandemia. Si usted me dice que íbamos a tener que lidiar con equipos de protección y cuartos de aislamiento y esta solemnidad que solo se vivía en algunas películas, yo realmente no me lo imaginaba tan tempestivo. Esto no es una guerra, ni un cataclismo, es como un enemigo muy silencioso y escurridizo que no sabe cuándo va a llegar, uno no puede concebir que tiene que luchar con una situación así”, explica.