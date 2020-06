“De lo más lindo que me llevo es el apoyo incondicional de muchas personas. Durante muchos años de mi vida he sido independiente. Vivo solo, tengo trabajo, mi lugar para vivir. Me he enfrentado solo a lo que venga, siempre con apoyo de familia y amigos, pero sabiendo que (físicamente) estaba solo. Sin embargo, en este proceso que la gente se acercara a dejarme cosas durante todo el aislamiento fueron detalles tan bonitos que me ponían sentimental. No estoy acostumbrado a eso, a que me manden algo o me ayuden. Ahora son cosas que atesoro mucho y marcaron lo más positivo de este proceso. No puedo dejar de agradecerles a mis amigos más cercanos que estuvieron tan pendientes. Me hacían visitas desde la acera o desde el carro y yo del lado adentro siempre guardando distancia y con mascarilla. Que por cierto, aunque yo trabajo con ellas y estoy acostumbrado a usarlas, en este proceso llegó el momento en el que ya uno las odia y son las más incómodas del mundo (risas).