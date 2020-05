El hecho que no se use este plasma en todos los pacientes activos no tiene tanto que ver con la disponibilidad. Si bien hay poca disponibilidad porque en Costa Rica todavía no hay demasiados pacientes recuperados, este tratamiento no se indica en pacientes que no estén en condición crítica, subraya la inmunóloga Olga Arguedas. “Porque el balance riesgo-beneficio en pacientes que no están en condición crítica no es el adecuado”, afirma.