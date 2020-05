“Aquí por lo menos nos ayudan con la comidita. Uno sin trabajo y casi sin ingresos vive un proceso duro y estresante. Uno se acomoda a como va pudiendo. Me da miedo venir. De hecho antes los traía con tapabocas y guantes, pero les estorba, les da calor, se desesperan y se los quitan y se los ponen. Eso no me gusta, es peor. Mejor los ando bien lavaditos. Cuando llegan a la casa se lavan las manos”, dice Karla.