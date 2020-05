“No es que vamos a mantener un valle como el que mantuvimos por ahí del 16 de abril, pero vean que va en incremento, recordemos que si no aplicamos las medidas que tenemos que aplicar en el momento que lo amerite y si la población no sigue apoyando el hecho de distanciamiento, las burbujas sociales, el hecho de no ir a lugares públicos y no lavarnos las manos antes de tocarnos la cara, personas enfermas que no se quedan en casa y piensan que con el cubrebocas es suficiente ... no se vale, eso nos puede aumentar la curva y nos puede hacer regresar y tener que volver a tomar medidas restrictivas, de cierre, que estoy seguro, todos deseamos tener más libertades”, explicó.