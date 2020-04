“A mí no me queda de otra que salir a vender porque dependo de esto. No tengo salario fijo. De esto pago casa, agua y luz. Mi esposa trabajaba dos veces por semana en una casa, pero a partir de esta enfermedad, la señora para quien trabajaba la suspendió, le dijo que ahorita se fuera para la casa por la situación. Yo tengo que salir. Ahorita lo esencial es recoger (dinero) para la comida. Si no salgo, no como. Así, literalmente. Mucha gente me dice que debería de quedarme en la casa, pero no puedo. Ahorita con la ayuda que van a dar (el bono Proteger) no sé si califico como trabajador independiente. No me puedo atener a eso. Si me quedo en la casa igual hay que pagar luz. Y es cierto que dan un tiempo de tres meses sin pagar, pero después eso se acumula y a uno se le hace más difícil”, asegura, preocupado.