“Después de la mala noche del día anterior y sumado al agotamiento físico y mental me quedé dormido como a las 6 o 7 p. m. A las 9:15 p. m., me entró una llamada del hospital; me desperté en carrera y asustado. Contesté y era el enfermero del comité de vigilancia epidemiológica del hospital. Me preguntó que cómo estaban mis síntomas. En ese momento me había disminuido el dolor de cabeza y no tenía fiebre. El enfermero dijo que me iba a dar el resultado, efectivamente estaba positivo por coronavirus. Me dio recomendaciones generales sobre el tratamiento, aislamiento y lo que procedía. Me tenían que contactar del área de salud a la que estoy adscrito y del Ministerio de Salud para que me dieran la orden sanitaria (por 14 días y en la que se exige estricto aislamiento)”.