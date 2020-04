La periodista Brenda Calvo no pensó que la crisis por el coronavirus la pudiera afectar laboralmente. “No me lo esperaba. He tratado de ver el lado positivo que me dejaron esos cinco meses en Repretel y aprovechar este tiempo para reinventarme”, dijo. Calvo ingresó como la única figura femenina en Deportes Repretel tras la salida de Gabriela Jiménez.