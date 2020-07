“Tengo mascarilla pero no la he usado. He ido a instituciones que todavía no la exigen. A todos nos preocupa la enfermedad. Pero analizando el tema, no estoy de acuerdo con el uso de tapabocas: he visto a médicos que explican cómo hay que usarla correctamente y usted ve a la gente que la anda abajo, se la quitan para comer, por eso me pongo a pensar y no me gusta eso. Sinceramente, para usarla mal, mejor no usarla”.