“El negocio está muy malo. La gente no se acerca y si lo hace no compra mucho. Está malo el comercio por la enfermedad y no hay trabajo. Hay días que no se vende nada. Espero pronto poder vender. Tengo que pagar casa. No quiero que me toque tener que andar rodando otra vez con mis hijos, no quiero que me saquen de la casa. Es horrible estar aquí con temor a la policía. Andamos con hambre. Si el día antes no se vende, difícilmente se coma al otro día. Lo que gano es para mis hijos. En estos tiempos la esperanza es vender para comer”.