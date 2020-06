“Yo no tenía ni una ropa para salir del hospital. Me quedé sin un cinco. Al departamento no quise volver. No puse demanda porque me dio miedo y pensé que no iba a recuperar nada. Yo no pido que me mantengan. Mis padres me enseñaron a salir adelante por mí misma. Con humildad y respeto pedía un centro o una casa hogar para unos dos o tres meses mientras terminaba de recuperarme, y que el lugar me diera la opción de al mes y medio empezar a tocar puertas para que me dieran trabajo. Mi idea es que cuando se cumpla el tiempo de cuarentena, tener trabajo, y dinero para pagar un departamento y comprar nuevamente mi equipo de trabajo. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, pues o no me hubiera tocado irme a la calle”, cuenta. Fiorella resalta el hecho de que encargados del dormitorio y del albergue le consultaran en qué módulo se sentiría más cómoda. Ella eligió el de mujeres.