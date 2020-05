Daniel Fonseca (izquierda), asistente de pacientes voluntario, estuvo por largo rato sentado conversando con don Carlos Alfaro, de 65 años. Don Carlos, a quien le encanta platicar, cuenta su historia de cómo estuvo dos años en la Universidad Nacional pero se casó y tuvo que dejar los estudios para trabajar, luego se fue de su casa y a veces volvía pero "me jalaba la torta de volver a tomar y me volvían a echar". "Hace como siete meses estuve sin tomar nada nada y se me vino otro problema y, diay, el alcohólico por todo o por nada toma, entonces se me vino y ya, otra vez". Afirma que lo que tiene de vivir en la calle o a veces pagando un cuarto son unos cuatro años. Foto: Mayela López