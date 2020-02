“Gracias a Dios he aprendido a vivir como soy. Él me mandó así y me dio fuerzas. Con lo que gano aquí puedo tener la comida de cada día. La gente me ayuda y así salgo adelante”, dice Richard. Seguidamente menciona su deseo de poder tener su propio negocio y así asegurar un futuro más prometedor para sus niños.