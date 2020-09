“A nosotras no nos ayudan. Solo nos critican: critican a las mujeres de la calle. A esas putas, que aquí y que allá. Cómo es posible que a una persona que no necesita le dieron un saco grandote del tamaño de ella solo porque tiene argollas en la municipalidad. Me dio cólera, es la verdad. Es inconcebible, si tiene plata y tiene de todo. No es que sea envidiosa. Simplemente me da cólera. Estoy muy decepcionada. Pongo en tela de duda esta pandemia”, resiente.