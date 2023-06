Steven Barahona sana 30 años después de haber sido abusado sexualmente

Cerca de 30 años después de haber sufrido abuso sexual, Steven Barahona sana su alma. El periodista y presentador televisivo habló de su vivencia con una sola intención: ayudar a otras personas que también pasaron lo mismo y alertar a padres y madres para que velen por sus niñas y niños.

Barahona sabe que, muchas veces, el abusador puede estar muy cerca.

El reportero de Multimedios contó su historia de resiliencia en el capítulo más reciente de Storytime, que puede ver en el siguiente video.

Steven Barahona: 'Las personas que fuimos abusadas muchas veces nos sentimos menos'

Steven, de 35 años, habla no porque sea sencillo; él se aferró a la valentía. Su prioridad, además de sacar algo que lleva guardando por décadas, es alcanzar con su testimonio a quién más lo necesite.

“Hablo de esto casi 30 años después de que pasó. A los seis años esa persona cercana a mi familia empezó a hacer actos indebidos conmigo (...). Esto se prolongó por mucho tiempo. Él dejó de hacerlo cuando se percató de que yo ya era un hombrecito”, confía Barahona, quien hace algunos meses fue el presentador de Café Nacional, la revista matutina de canal 13.

En la conversación Steven, quien emprendió con una venta de pozol luego perder su trabajo en De boca en boca, de Teletica, reitera su interés de contar su testimonio.

“Tomé la decisión de hablarlo porque quiero ser un espejo para las personas que pasan por esa situación o algún niño que en este momento lo esté viviendo, lo hablo para que sus familiares presten atención a conductas. Yo recuerdo, como a los seis o siete años, orinarme en la cama y llevarme regañadas. Lo tenía que callar y no podía confesarle a mi mamá que el tema por el que me orinaba era por un temor que se venía desarrollando años atrás (derivado del abuso)”, recuerda.

El comunicador continúa: “Es una llamado para que vean los comportamientos en los niños, sus conductas, que no dejen pasar las situaciones, o que crean que es una etapa de la infancia. A mí me decían que el tema de orinarme era porque tomaba mucha agua y, en mi caso, era un tema por un tipo de descarga, en esa inocencia el cuerpo respondía a través de esas acciones”.

Barahona enfatiza en un detalle: prestar atención a las personas mayores que están en los lugares en los que dejan a los pequeños.

Valentía Copiado!

Steven profundiza en su vivencia por primera vez y reconoce que su núcleo cercano no es consciente de lo que vivió. Dice que hace un tiempo, en una entrevista digital “mencionó el tema por encima”, y que en ese momento un tío le pidió que le dijera quién era la persona que lo había abusado sexualmente pues quería defenderlo.

En ese momento, Steven no lo hizo porque no se sentía en condiciones. Además del abuso sexual, el abusador manipuló y atemorizó a Barahona cuando era un niño.

“Esa persona siempre tocó mis fibras más sensibles. Yo crecí en una familia donde la cabeza de hogar era una madre soltera. Mi mamá siempre ha luchado por darme las cosas. Soy lo que soy por mi mamá y mis abuelos maternos”, cuenta.

Steven no se crió con su padre biológico, entonces cuenta que el abusador le decía que si él contaba lo que estaba pasando sus hijos también se quedarían sin papá.

“Uno no comprende este accionar hacia una persona indefensa e inocente. Siempre me lo he cuestionado: no se lo reprocho ni a Dios ni a la vida, pero me da cierta sensibilidad porque cuando veo mis fotografías chiquitito le hablo a ese niño que fui y muchas veces le pido disculpas por no haber sido suficientemente valiente y no haber externado lo que estaba pasando en ese momento”.

“También le hablo (a la foto) y le digo: ‘Ve el hombre en el que te has convertido, sentite orgulloso de lo que sos. Esto es duro pero en mi caso logré poner una coraza para lograr salir adelante. Tal vez otras personas toman la decisión de morir, de suicidarse, son cosas tan duras, muchas personas juzgan”, añade.

Actualmente, Steven entiende que lo que pasó nunca fue su culpa y alza la voz para que las personas denuncien y que no callen si saben que alguna persona menor de edad está siendo abusada de cualquier manera.

“Hago esta entrevista con un mensaje hacia las personas que, al igual que yo, han tenido una situación de abuso, para que no se sientan limitados y para que no se sientan menos porque muchas veces nos sentimos menos”.

Barahona cuenta que el abusador aún está con vida y que cuando se lo ha encontrado lo que siente es repudio.

“No le puedo perdonar lo que me hizo. Jugó con mi inocencia. Cuando lo veo reafirmo que hay gente demasiado hipócrita y demasiado poco hombre, porque fue un hombre quien abusó de mí”.

En la entrevista, Steven Barahona envió un mensaje a aquellas personas que han pasado por situaciones similares.

“Esta decisión valiente que tomé de hacerlo público es con un propósito: si usted que está viendo esta entrevista y fue abusado extérnelo, no viva con ese sufrimiento o esa carga, porque al final esa carga que llevamos hace mas difícil el camino. Mi infancia fue bonita, pero está marcada por eso”.

Desde hace dos años, Steven acude a terapia psicológica y gracias a esto ha podido ir sanando.

Steven Barahona narró su historia de abuso con la intención de ayudar a otras personas. Foto: José Cordero

