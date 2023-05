Pablo Guzmán habla del propósito de su vida luego de querer morir

Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel, encontró un propósito luego de atravesar un duro episodio en el que pensó que lo mejor para él era dejar de vivir. La figura de Conexión Fútbol y 120 Minutos narró su vivencia y su presente en el nuevo capítulo de Storytime, el cual puede ver en el siguiente video.

Pablo Guzmán habla del episodio más duro de su vida

Un propósito Copiado!

Aunque no parezca, Pablo Guzmán es un hombre introvertido. Siempre se ha concentrado en trabajar y no en ser protagonista. Aceptó hablar de un tema muy íntimo porque sabe que su voz puede ayudar a otras personas.

Hace unos siete años, él atravesó meses de desesperanza y mucha tristeza. No encontraba sentido en nada. Luego de dejar la vergüenza y de buscar ayuda, hoy su vida es distinta: cada mañana se despierta con ganas de vivir.

En aquel momento, Guzmán ideó un plan para terminar con su existencia. No se explica qué detonó esas ideaciones.

“Tenía una sensación de tristeza diaria, de vacío. No tenía ganas de levantarme”, recuerda.

Atravesar por un episodio depresivo como el que él vivió, cuenta Guzmán, no siempre se presenta por perder a un ser amado, una ruptura o una situación repentina. A él solamente le ocurrió.

“Mucha gente cree que nace de ahí (de situaciones personales) y sí hay casos, pero hay gente que solamente experimenta esa voz interna donde pasas diciendo: ‘No sos feliz’. Por días o meses me decía: ‘No soy feliz, de qué vale lo que estoy haciendo”, dice Guzmán, quien recalca que si hay algo que él disfruta es sonreír.

Pablo Guzmán relata su testimonio porque quiere resaltar la importancia de buscar ayuda.

A él le costó dar el paso porque sentía mucha pena. Hoy no se siente orgulloso de ello.

El director de Deportes Repretel se muestra en 'Conexión Fútbol' de la manera más auténtica. Foto: Cortesía

“Hay que reconocer que se tiene un problema. Ojalá no llegar al límite. Si llegás al límite es porque sentiste que no hay salida. Y no es que no hay, es que como no contamos lo que nos pasa, no vemos solución. Tener confianza en un ser supremo para mí fue (lo principal en) el momento. Recuerdo que me arrodillé y lo único que hacía era llorar. Al otro día todo seguía igual y, entonces, busqué a mi familia”.

Reitera la pena que se siente al buscar ayuda, aunque reconoce que es mejor pasar por eso que continuar sintiéndose tan mal. El comunicador contó con apoyo familiar, espiritual y psicológico.

Cuenta que el perdonarse uno mismo también fue crucial en su proceso, el cual tardó poco más de dos años.

Hoy vive con un propósito. “Mi propósito de vida es decirle a la gente que se puede salir. Uno puede triunfar. Salir adelante. Me siento triunfador porque me siento feliz hoy. Me gusta decirle a la gente que la vida tiene sentido”.

‘Mejor ser humano’ Copiado!

El proceso de sanación ha permitido que Pablo hoy se sienta un mejor ser humano. “Quiero sentirme bien conmigo mismo”, dice siempre risueño y quien dice parecerse más al simpático presentador de Conexión Fútbol, de Repretel, que al confrontativo panelista de 120 Minutos, de Monumental.

Guzmán, originario de San Ramón, vive mejor consigo mismo. Ya no se preocupa por las inseguridades con las que creció debido a problemas dentales, con los que aún continúa en tratamiento. Por eso, es que el periodista sigue utilizando frenillos.

En la entrevista, Pablo resaltó la importancia de que siempre se puede. Repasó las épocas en las que estudiaba periodismo y las carencias a las que se enfrentó; el trabajo le sirvió para salir adelante. Hoy mira su pasado y afirma que difícilmente hubiera pensado que llegaría hasta donde está.

Diferentes acontecimientos de su vida le han reafirmado que siempre se puede. “Lo peor que se puede hacer es no intentarlo. Siempre hay una salida aunque usted mismo se diga que no”.

Busque ayuda: Si usted o alguna persona conocida ha considerado el suicidio, llame para asistencia al 9-1-1.

Para niños, niñas y adolescentes está también disponible la línea 1147 y las adolescentes madres y sus familiares pueden recurrir al 800-2262626.

En la siguiente nota puede encontrar una guía con opciones accesibles o gratis de psicología: ¿Necesita ayuda psicológica? Estas son opciones gratuitas o de bajo costo

Pablo Guzmán habló del propósito de su vida luego de sentir que no tenía sentido continuar viviendo. Foto: Cortesía

Storytime Copiado!

El objetivo del programa Storytime es mostrar historias frescas de figuras de las cuales creemos saberlo todo.

Además buscamos que lo conversado en cada capítulo resulte de provecho para usted o para quien crea conveniente. Le invitamos a compartir estos episodios y sugerirnos a qué personalidades le gustaría conocer más a fondo.

