María José Cubero y su vivencia como madre de un niño autista: ‘No hay que tener miedo’

La conocida periodista de motores María José Cubero aceptó hablar de un tema muy personal para convertirse en esa voz que ella quiso escuchar cuando, junto a su esposo, recibió el diagnóstico de que su hijo Fabián es un niño autista. Cubero es la primera invitada de la tercera temporada de Storytime, programa de Nacion.com, que puede ver en el siguiente video.

St Mariajose Cubero

En esta oportunidad, María José narró cómo ha sido su vivencia, que ella denomina aventura, junto a su pequeño, hoy de cuatro años.

La noticia de que el niño está dentro del espectro autista, mas que dolor, le trajo alegría a la familia, pues de esa manera podrían darle el apoyo necesario. La información la recibieron cuando vivían en Taiwán, país en el que nació el segundo hijo de la comunicadora.

La periodista, quien hoy tiene su propia agencia de comunicación y es recordada por su paso por canal 7 y canal 9, confió que fue el desarrollo de su hijo lo que fue dando pistas de que “había algo distinto”.

“Incluso antes de ser diagnosticado ya sabíamos que él estaba dentro del espectro y en familia decimos que ha sido una aventura completamente diferente. Vemos la parte positiva: mi hijo, que ahora tiene cuatro años, nos ha durado siendo un bebé mucho tiempo. Disfrutamos mucho viéndolo crecer. Vemos cada avance que él tiene como una gran victoria”.

En el episodio, Cubero recuerda que el detonante de que algo pasaba fue que Fabián dejó de usar su cucharita y requirió ser alimentado por su mamá nuevamente. Además, el niño no se sentía cómodo cuando estaba con otras personas y lloraba.

María José siempre se estuvo informando, sin embargo, la familia tomó mayor acción cuando dos semanas después de que el niño entrara al kinder, del centro educativo llamaran a su mamá para decirle que no podían tenerlo allí.

Procurando lo mejor para el niño, en cuestión de minutos, María José y su esposo, el piloto Andrés Quirós, decidieron que lo mejor era regresarse a vivir a Costa Rica, aunque eso signifique que por temas laborales, el esposo y padre se reúna con su familia cada dos meses.

“Me dijeron que no podía seguir ahí porque no hablaba, porque no entendía y porque no hacía caso a lo que le decían. Para mí eso fue un jalonazo a tierra terrible y ahí mi esposo y yo, en el carro, decidimos que regresábamos”.

Cubero habla del tema desde su vivencia para acompañar a quienes lo necesiten, pues reconoce que hay mucha desinformación. En su momento, ella también se sintió perdida.

“Hay mucha desinformación: me han llegado a decir que quizá fue porque yo tenía un trabajo muy estresante que mi hijo es autista, o por ver muchas pantallas o por algo que comí en Asia. Ahora lo cuento con mucha naturalidad, porque es algo que he logrado trabajar. Sé que hay personas que no tienen esa capacidad y que cada cosa que les dicen les afecta mucho”, comentó.

En el episodio, Cubero enfatiza en que “no hay que tener miedo a enfrentar la condición, pues el autismo no es un enemigo”.

“Fue algo que llegó a nuestras vidas, a nuestra familia y no lo sabíamos. (...) Sabemos que el autismo no se puede ver en las ecografías. Las familias se preparan cuando van a recibir a un niño especial. En este caso no tuvimos un anuncio”, comentó María José durante la entrevista que puede ver completa en el video adjunto.

