Wendy Cruz: ‘La muerte de mi papá marcó mi carrera’

Wendy Cruz vive feliz y realizada a sus 43 años. Tiene lo que siempre quiso: es madre y consiguió ser una gran periodista, tal y como se le prometió a su padre poco antes de que él partiera para siempre.

Pero detrás del éxito que hoy le conocemos a Wendy hay una larga lista de sacrificios para alcanzar sus sueños. De su historia no contada habló en el capítulo de Storytime que puede ver en el siguiente video.

Wendy Cruz y la historia no contada detrás de su éxito

Amor por Costa Rica

La periodista Wendy Cruz, quien se formó en canal 7, sobresalió en CNN y en Univisión. Incluso recibió un Emmy regional gracias a su trabajo periodístico. Actualmente se dedica a una labor independiente, misma que le permite vivir entre Estados Unidos y Costa Rica, su amada tierra que dejó para labrar una carrera internacional.

Además de visitar su país y a los suyos, Cruz tiene un propósito esencial: que sus hijos Santiago y Sebastián, nacidos en Estados Unidos, crezcan conociendo sus raíces, hablando español y se adentren en la cultura de su mamá.

“Queremos abrirles el mundo. Mi papá siempre nos motivaba a abrir las alas, a ver más allá de la finca donde crecimos. Eso marcó mi vida y quiero que mis hijos sepan abrir sus alas y volar”.

Wendy y su esposo Daniel Schemel han adoptado un estilo de vida nómada, para que los pequeños vivan lo mejor de los dos países. Santiago, de 8 años, y Sebastián, de 6, se han adaptado a la vida de ir y venir. Incluso, estudian en ambos países.

“Para mí es muy importante que hablen español y que tengan lo mejor de los dos lugares”, comentó Cruz, quien escribió el libro Cuando la cigüeña no llega y en el que aborda el tema de la infertilidad.

En esta entrevista, en la que la originaria de Coronado habló de su historia poco contada, se refirió a su lucha personal y al anhelo de ser mamá y lo que representa para ella haberlo conseguido.

“Es el sueño que más me costó alcanzar. La decisión que más ha cambiado mi vida.

“No soy una mamá perfecta. Trato de hacerlo lo mejor posible. Si le preguntan a mis hijos dirán que cometo errores como las otras mamás. Me desespero y lloro en el baño. Detrás de las madres hay un ser humano también”, agregó la comunicadora.

Wendy Cruz escribió un libro en el que habla sobre la infertilidad, condición que experimentó en carne propia.

La historia de Wendy

Al googlear el nombre de Wendy Cruz se pueden leer muchos de sus éxitos y un poco del tema de la infertilidad, sin embargo, detrás de su éxito, hay una historia de esfuerzo, sacrificio y de amor por su familia.

Recuerda su linda infancia en Coronado junto a sus hermanos, con quienes jugaba entre vacas a recoger moras.

“Me siento privilegiada. Siempre digo orgullosa que tuve un papá camionero, que se dedicó a trabajar con camiones de construcción y así nos sacó adelante, y una mamá ama de casa que le ayudaba mucho a mi papá a ordeñar y entenderse con los camioneros. Una mamá trabajadora”.

Wendy rememoró cómo su papá siempre la instó a lograr sus metas y salir adelante.

“Decía que estudiando era la manera en que íbamos a lograr salir de esa finca (en la que vivían)”, cuenta Wendy, quien admite que nunca soñó con lo que alcanzó, ni siquiera se lo imaginaba.

“Mi sueño era saber qué había más allá de la finca en la que crecimos. La relación con el mundo era a través de la escuela. Ahí veíamos otras realidades”.

La pasión de Wendy por el periodismo y sus historias empezó desde su infancia. No conocía a ningún periodista, pero pensaba en todo lo que había en el mundo y se podía contar.

Aprendió a leer muy pequeña y se enganchó de la lectura, leía enciclopedias completas y por su mente revoloteaban las ideas de descubrir historias desconocidas.

Fue de esa fascinación por descubrir el mundo que decidió estudiar periodismo. No sabía si iba a ejercer, mas la emocionaba poder estudiarlo y aprender del oficio que había ejercido García Márquez. La tele no le pasó por la mente, su ideal era escribir libros o hacerlo en un periódico.

Luego se enamoró de la televisión, aunque antes de realizarse profesionalmente se sobrepuso a una de las pérdidas más dolorosas de su vida.

Wendy Cruz habló de su historia poco conocida en el capítulo reciente de 'Storytime'.

Una promesa

“Uno de los momentos que maś marcó mi carrera fue la muerte de mi papá. Un día me dicen: tiene que despedirse de su papá porque va a morir”, recuerda Wendy.

Wendy le hizo una promesa que, además de llenarla de fuerza, sabía que iba a tranquilizar a su progenitor.

“Le dije: papá, podés morirte tranquilo, voy a tratar de ser la mejor periodista. Esa promesa que le hice no sabía la fuerza que iba a tener en mi vida. Es la promesa que me ha mantenido en pie cuando he querido tirar el tapón”.

Wendy habla de su historia porque sabe que generalmente las personas ven solo el éxito que han alcanzado otros, cuando lo cierto es que detrás de los triunfos hay mucho sacrificio.

“Creo que todas esas caídas a lo largo de mi vida, esas piedras en el camino o los momentos difíciles, me han llevado a ser la persona que soy. Dicen que he tenido suerte; he tenido suerte pero también ha habido un grado de compromiso, un grado grande de perseverancia, que para mí es más importante que otros atributos, incluso más que la inteligencia”.

Wendy siempre ha abrazado la perseverancia: esa que le permite soñar, avanzar y levantarse. No siempre ha sido fácil, reconoce.

“Fui una niña que creció en zona rural, con una familia con sus problemas y situaciones. Más adelante perdí a mi papá y perdí a mi primer novio en un accidente aéreo. He pasado algunas situaciones difíciles pero que me impulsaron a lograr sueños”.

En el nuevo capítulo de Storytime, Cruz habló de su proceso en medios de comunicación, de los sacrificios que enfrentó cuando apenas empezada, como no tener dinero para pagar un recibo de luz y empezar de cero en otro país.

Hoy se siente orgullosa de haberse aferrado a sus valores y de haber logrado, tras transitar por el “camino difícil”, sus más grandes anhelos.

Wendy Cruz suma una exitosa carrera profesional. Foto: Wendy Cruz para LN

Storytime

El objetivo de Storytime es mostrar historias frescas de rostros de los que creemos saberlo todo. Además de descubrir un nuevo ángulo de la vida de estas personas, también buscamos que lo conversado en cada capítulo resulte de provecho para usted o para quien crea conveniente. Le invitamos a compartir estos episodios y a sugerirnos a qué personalidades le gustaría conocer más a fondo.

La serie se lanzó en el 2021 y ya acumula 20 episodios, los cuales usted puede repasar en nacion.com/etiqueta/storytime/. Algunas de las figuras que han sido parte son las presentadoras Patricia Figueroa, Nancy Dobles, Melissa Durán y Fabiola Herra; el magistrado Fernando Cruz, el periodista Alexis Rojas y el fallecido comunicador Gerardo Zamora.