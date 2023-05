Sasha Campbell habla sobre racismo: ‘Me han dicho que soy negra, pero bonita’

Sasha Campbell no puede precisar el momento en el que vivió el racismo por primera vez, pero sí la fuerte situación que experimentó a sus 17 años por ser una mujer negra. La cantante y periodista narró sus vivencias en el capítulo de Storytime que puede ver en el video adjunto.

Sasha Campbell habla del racismo en Costa Rica

La artista, quien está celebrando 20 años de carrera artística como solista, conversó acerca de cómo se vive el racismo en el país y los microracismos que están presentes en la sociedad. Su historia, además de ser vivencial, resulta educativa.

“Una de las formas más comunes de racismo y de estereotipos de este país es que la gente me ve y asume que soy de Limón”, comentó la cantante, conocida por hablar de una forma clara y cercana de temas como la depresión.

En entrevista, Campbell contó la anécdota de cuando un señor la saludó, de un carro a otro, le sonrió y le dijo que ella era de Limón. Cuando Sasha le dijo que no, él le aseguró que sí. A este tipo de comentarios se enfrenta frecuentemente y representan microracismos (actitudes racistas cotidianas que están relacionadas con costumbres o prejuicios).

LEA MÁS: Maricrís Rodríguez y la historia de cómo le salvó la vida a su mamá

Las agresiones han sido de todo tipo, otra que recuerda fue cuando estaba embarazada de su hija Iana Ifé Ramírez Campbell. Recuerda que una señora se le acercó para saludarla y preguntarle que si era la cantante. Conversando un poco más le preguntó que quién era el papá de su hija.

“La volví a ver confundida porque ya la pregunta era indiscreta. Entonces volvió a ver al papá y dijo: ‘qué bueno, un hombre blanco, va a mejorar la raza’”, lamentó.

Sasha continuó: “Me han dicho, usted es negra pero bonita. Cómo pueden pretender que se diga que no hay racismo. Son comentarios que me hacen de manera común”.

La periodista, quien trabajó en televisión y ha sido una de las pocas personas negras que es figura en los medios costarricenses, recuerda que la mayoría de veces usaba su cabello lacio para evitar comentarios. También se restringía con ciertos colores para que no le dijeran que ya había llegado el carnaval.

Hoy usa su cabello largo trenzado y honra a su cultura.

“Las señales racistas que más me molestan son cuando pensando que no son racistas dicen: ‘yo no veo colores’. Todo el mundo es igual. Estás negando mi historia, mi cultura”, añadió.

Vea en este episodio, disponible en nacion.com, la entrevista completa en la que la cantante reveló su experiencia más fuerte con el racismo en este país.

LEA MÁS: María José Cubero y su vivencia como madre de un niño autista: ‘No hay que tener miedo’

Storytime Copiado!

El objetivo de Storytime es mostrar historias frescas de rostros de los que creemos saberlo todo. Además de descubrir un nuevo ángulo de la vida de estas personas, también buscamos que lo conversado en cada capítulo resulte de provecho para usted o para quien crea conveniente. Le invitamos a compartir estos episodios y a sugerirnos a qué personalidades le gustaría conocer más a fondo.

La serie se lanzó en el 2021 y ya acumula 20 episodios, los cuales usted puede repasar en nacion.com/etiqueta/storytime/. Algunas de las figuras que han sido parte son las presentadoras Patricia Figueroa, Nancy Dobles, Melissa Durán y Fabiola Herra; el magistrado Fernando Cruz, el periodista Alexis Rojas y el fallecido comunicador Gerardo Zamora.