Marcia Saborío dejó de reír: actriz habla del año más doloroso de su vida

Marcia Saborío de la Fuente se permite sentir. Si necesita llorar lo hace “hasta secarse” o bien, si lo que quiere es reír, “ríe hasta ahogarse”. A la reconocida actriz es común asociarla con chistes, ocurrencias y carcajadas, sin embargo, el año 2021 fue un tiempo de mucha pena: ella pasó por una etapa en la que ni siquiera su amado trabajo “la pudo salvar”. La artista necesitaba superar su dolor.

La actriz es la protagonista de un nuevo capítulo de Storytime, de nacion.com (que puede ver en el video adjunto), espacio en el que conversamos con Marcia y ella se refirió al dolor que le embargó luego de perder a sus padres con dos meses de diferencia. Esta vez, conocimos un rostro muy diferente al de siempre. También se refirió a su experiencia con la covid-19 y a otras luchas que ha tenido a lo largo de su vida.

El 28 de febrero del 2021 falleció su mamá, doña Flora María de la Fuente. El 1.° de mayo murió su padre, Rodolfo Saborío. En dos meses Marcia perdió a sus pilares, a los padres que eran sus compañeros en todo.

“Lo de mi mamá lo veníamos viendo desde el 2020 porque ella empezó con síntomas de un cáncer en el peritoneo. Veníamos bastante desgastados de ver a un ser que uno ama tanto irse deteriorando de esa manera. Mi papá solo tenía demencia. No estaba físicamente enfermo. Pienso que lo pactaron porque se fueron uno detrás del otro. En el 2021 se juntaron muchas cosas”, cuenta Marcia, quien dice que fue muy doloroso saber que su mamá se enfrentaba a esta enfermedad.

“Era difícil ir a hacer reír a la gente. A mi mamá la venía llorando desde que supe que era un cáncer terminal (en octubre 2020). Antes de eso le había dado un derrame. Era una mujer muy fuerte. Ella no quiso quimioterapia. Nos duró seis meses. El trabajo te saca de la tensión y el dolor. Pero hay momentos en los que uno no quiere hacer reír a nadie. Uno no se puede reír de nada. A pesar de eso se tiene entrenamiento para seguir adelante, el cariño de la gente te carga.

“Así como soy de expresiva para la risa, soy también expresiva para la pena. A mí la gente me lo nota. Somos seres humanos como cualquier otro. La gente te idealiza, te imagina sin defectos, pero tenemos todo. Después de que murió mi mamá y mi papá estuve en un proyecto y por primera vez en la vida el trabajo no fue para mí una salvada”.

Marcia Saborío se detuvo tres meses, se recluyó en su casa y allí atravesó la pena que dice “es indescriptible”.

“No podía provocar un sentimiento que no fuera el que estaba sintiendo porque fue tan inmenso, me invadió tanto la pena que no podía fingir sentir otra cosa”, confió en la entrevista.

Un año después, reconfortada por saber que sus padres permanecen en su ADN, Marcia reflexionó sobre lo aprendido en el tiempo de prueba.

“Hay una revaloración de lo importante y de lo que no. Todas las cosas llegan a su lugar correcto. Cosas por las que no me afano. Elijo las batallas, ya no tengo que guerrear por todo. No me interesa ganar, ni llevarle la contraria a nadie.

“Tengo y he tenido las mías que me han convertido en una guerrera. Me han tocado batallas bastante fuertes”.

Se llama Marcia María y el significado de su nombre es Guerrera Valiente. Así se lo ha probado, así misma, cuando situaciones que parecían ser lo peor demostraron su fortaleza; se sobrepuso a un divorcio tras descubrir infidelidades, luego logró salir de una relación sentimental en la que tuvo “una pareja dañina” y salió de una situación en la que casi pierde todos sus bienes.

Todo ello quedó atrás y hoy, Marcia Saborío, de 58 años, está lista para continuar. Todavía hay mucho por hacer y soñar, aún cuando la pena continúa ocupando un espacio en su corazón, afirma.

