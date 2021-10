Maureen Salguero: ‘No quiero morir y menos quedar viva y sin calidad de vida’

A Maureen Salguero se le entumen los cachetes de tanto sonreír. Vive tranquila, agradece por lo que tiene y no se afana por lo que no. Su vida dio un giro para bien luego de enfrentar preocupantes manifestaciones de salud: tres microinfartos cerebrales le anunciaban que no podía continuar con el estilo tan acelerado de siempre.

Han pasado cerca de dos meses desde el último microinfarto cerebral -accidente que ocurrió cuando ella estaba en vivo en el programa Divas, de Multimedios-, y que mostró en un video que se viralizó internacionalmente. Hoy, sintiéndose mucho más estable y dejando atrás el miedo que vivió en las últimas semanas, Maureen Salguero habla de su realidad presente.

Su vivencia e historia, además, buscan destacar lo importante de cuidar nuestra salud mental. Luego de que especialistas le diagnosticaran depresión con algunos cuadros de ansiedad, la locutora, de La Caliente (90.7 FM), habla con total naturalidad de estas condiciones porque sabe que “si no se habla, es como si no existieran”. Hoy es una abanderada de desmitificar todos los estigmas alrededor de la salud mental.

