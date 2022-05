Presentadora de canal 13 y su vivencia como madre de una bebé con síndrome de Down

“Mía siempre ha sido una bendición”, dice Melissa Valerio, periodista y presentadora de noticias de canal 13. Y es que sí, su pequeña de dos meses es la hija que esperaba, que haya nacido con síndrome de Down no cambia nada. Es sincera al reconocer que cuando supo la noticia (pues la condición de la niña no se detectó en el embarazo) “sintió que el mundo le caía encima”.

En este nuevo capítulo de Storytime, que puede ver en el video adjunto, habla una madre orgullosa de su bebé, pero también un ser humano que quiere decirle a otras personas que la condición de síndrome de Down debe normalizarse, pues a cualquier familia puede llegar un bebé que lo tenga. En el caso de Mía, de dos meses, es una niña completamente sana y Melissa lo agradece inmensamente, pues tras el nacimiento la bebé estuvo 10 días hospitalizada por complicaciones de salud.

La mujer, de 32 años, quien también es mamá de Mariana, de tres años y medio, comparte su vivencia para educar y sensibilizar a una sociedad y un mundo que busca ser más inclusivo.

“Lloré mucho. No sabía cómo lo enfrentaría, cómo iba a ser mi vida. Pensé, sobre todo, en la vida de mi hija porque aún estamos en un mundo lleno de tanta discriminación y de etiquetas sociales. Quiero que sea feliz, no que la etiqueten por una condición. Mi miedo era por lo que ella fuera a vivir, aún lo tengo, creo que con educación se puede ir normalizando el tema”, dijo.

De parte de ella y su familia, Mía cuenta con todo el amor y apoyo y saben que será capaz de conseguir lo que quiere. Hace dos semanas la niña empezó en una escuela de estimulación temprana.

Melissa habla de su vivencia para que otras madres no pasen por lo que ella sintió cuando se enteró de la noticia. En su momento, el miedo no le permitió ver que existen apoyos y oportunidades para las personas con discapacidad.

“Cuando uno recibe esa noticia, minutos después de haber tenido un parto natural con tantos dolores, es muy fuerte. Que te digan: ‘creemos que tu hija tiene síndrome de Down’, es realmente muy fuerte.

“Hoy vengo con una sonrisa, sintiéndome orgullosa de mi hija e intentando normalizar el tema, pero en el primer momento es un golpe muy duro para uno como mamá, porque a uno le dicen que su hija viene bien. De hecho, a mí me descartaron dos veces el síndrome de Down en el embarazo. Me decían: ‘su bebé viene sana, no tiene labio hendido, ni espina bífida ni síndrome de Down’. En su momento sentimos total tranquilidad”.

Melissa continuó: “Yo quisiera, que es parte del mensaje con el que he querido hablar, que otras mamás no tengan la ignorancia que tuve en su momento. A pesar de que uno (como periodista) cubre salud, conoce el tema, se me vino el mundo encima, se me olvidó todo lo que sabía y pensé, ‘ahora qué voy a hacer, cómo voy a ser mamá. Qué voy a hacer con mi vida. Voy a tener que dejar de trabajar’. Conforme pasan los días uno se da cuenta que es una bendición. Que hay muchísimo apoyo y se da cuenta de que mi niña es la que yo esperaba”.

