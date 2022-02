La presentadora de las noticias del 13 le pone rostro y voz a la vida de una madre en la tele

Melissa Valerio Sanchez nunca imaginó que llegaría hasta donde está hoy. La presentadora de las noticias meridianas de Canal 13 empezó su trabajo en ese canal como jefa de piso. Parte de sus labores eran “jalar cables y servir café”. No demerita para nada lo que hizo, pues le permitió valorar la labor de cada persona. Hoy ella es el rostro de dos ediciones y se siente realizada al estar ahí, actualmente junto a Mía, su bebé que nacerá en marzo.

En las noticias de las 6:30 a. m. y las de las 12 m., no falta la “buena cara” con la que Melissa Valerio intenta mostrar cada día, a este atributo físico se le unió, desde hace algunos meses, una característica que llama la atención: su prominente vientre. La periodista y presentadora espera a su segunda hija: ya es madre de Marianna Marchena Valerio, de tres años.

Valerio, de 32 años, tiene 12 de trabajar en Trece Costa Rica Medios y es presentadora de noticias desde hace año y medio. Adicional a esta labor, coordina el noticiero de las 6:30 a. m. y también realiza notas; ella cubre el tema de salud desde que se inició la pandemia.

Su trabajo es retador e intenso, como la mayoría de jornadas de quienes trabajan en medios de comunicación y a ello se le suman los malestares o achaques que la han acompañado durante todo el embarazo, sin embargo, ella está convencida de aparecer en pantalla y continuar dando lo mejor hasta el final, tal y como ocurrió con su primer embarazo.

. Melissa Valerio presenta las noticias de canal 13 en compañía de su hija Mía, quien nacerá en marzo. Foto: Cortesía

Mamá y profesional

Tras su trabajo como jefa de piso Melissa, en ese momento licenciada en periodismo, buscó una oportunidad más afín con su formación. Así fue como llegó a la radio de Sinart. Para el 2014 se fusionaron ese medio con el de la televisión y así fue como ella pasó a trabajar en la tele. Mientras iba ganando experiencia, más increíble se le hacía lo que estaba logrando. Siempre creyó que tendría un trabajo con animales. Aún siendo periodista pensó en laborar junto a esas criaturas. Hoy se siente realizada con lo que hace y además, vive la etapa de la maternidad con gran alegría.

Melissa Valerio pone rostro y voz a las miles de mujeres que trabajan cada día y además son madres. En el caso de ella, atiende a su hija pequeña y experimenta un embarazo avanzado. Esta ha sido su experiencia.

“Recuerdo que cuando me tocó volver, luego de mi primera hija, me pegué una llorada. La dejé bajo el cuidado de mi mamá y mi esposo. Era angustiante, pero había que volver, seguir con mi carrera profesional y siempre buscando poner bonita cara aunque se tenga el corazón partido.

“Conforme ella fue creciendo, fue entendiendo mejor por qué es que yo salía de la casa. Ella me ve en las noticias. Sabe que quien sale ahí es la mamá. Es motivante que sepa que la mamá tiene que trabajar. Soy realista y reconozco que es cansado ser mamá sin estar embarazada, una llega cansadísima, con ganas de solo dormir, llega y hay que prepararle comida porque tiene hambre, atenderla. Mi esposo es policía y a veces trabaja de noche”, comentó.

La presentadora confió que el embarazo de su segunda hija fue una sorpresa y compartió sus sentimientos con respecto a esta vivencia.

“Cuando nos dimos cuenta de que estaba embarazada fue impactante. No sabía qué hacer. Le hicimos frente, empecé con las citas y ver que todo estuviera bien. Gracias a Dios todo salió bien. Pero al inicio me fue mal. Llegaba verde a presentar, sentía que me iba a morir y luego llegaba a casa a cuidar a mi hija. Hace 15 días estuve en emergencias, pero esto es parte de todo. En este momento me siento bien de estar donde estoy y muy emocionada como mamá aunque al inicio me costó mucho asimilarlo. No sabía cómo iba a hacer con todo”, dijo.

Las sonrisas de su hija Marianna le dan satisfacción a la periodista, esos gestos inocentes le hacen creer que “lo está haciendo bien” como madre, pues claro que llegan las dudas.

“Uno como mamá no sabe si lo está haciendo de la mejor manera. A mi hija trato de dedicarle todo el tiempo que puedo. La sacamos para que se distraiga. A veces uno no se siente bien. El embarazo es volátil.

. Melissa Valerio y su hija mayor, Marianna, de tres años. Foto: Cortesía

“En el trabajo mis compañeros me dicen ‘pato’ por como camino con la panzota y los tacones que uso. Han sido un gran apoyo, cuando me siento muy cansada para subir al segundo piso, ellos me ayudan. A mi jefe, don Ernesto (Rivera), le digo que voy a llegar hasta el final. A inicios de marzo inicio mi licencia de maternidad”, contó.

Melissa busca transmitir que está dando su mejor esfuerzo en el trabajo. Lo hace no porque el embarazo “sea una enfermedad”, sino porque al estar tan avanzado y al haber enfrentado tantos achaques, para ella no ha sido nada sencillo. Hace un tiempo se desmayó, “por dicha, no al aire”, dice entre risas.

“El proceso ha demandado mucha capacidad física y mental. Fue difícil asimilarlo y en el trabajo uno necesita concentrarse. Me interesa transmitir información veraz a la audiencia. Nuestra línea editorial es muy informativa. A mí me satisface cubrir la fuente de salud, ayudar a informar a la gente: poder hacer entrevistas en vivo, hacer notas que desmienten cosas que circulan como si fueran reales”, añadió.

En medio de tantas emociones y responsabilidades, Melissa se ha detenido a pensar si está siendo la mejor madre, mujer y profesional que quiere ser. “Una a veces una no se la cree”, mencionó. Al final, encuentra una respuesta que la reconforta.

“Entonces digo: ‘estoy haciendo mi mejor esfuerzo, he llegado donde nunca imaginé y eso le da sentido a la vida’. Trato de ser buena mamá, de hacer bien mi trabajo, en este nuevo embarazo doy todo lo que puedo. Como mujer me siento complacida de demostrarle al mundo todo lo que una mujer es capaz de hacer. Me siento realizada con mi trabajo y aspiro a estar presente para mis hijas”.