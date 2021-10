Thais Alfaro anuncia que está embarazada de su segundo hijo

La presentadora de Buen día, Thais Alfaro, anunció este viernes 15 de octubre que se encuentra embarazada de su segundo hijo.

En entrevista con Viva, la también periodista de 30 años no ocultó la felicidad que le produce volver a ser mamá, más aún porque su bebé llegará en un momento en el que se siente plena, rodeada de mucho amor y felicidad.

“Este bebé llega en el mejor momento y llega porque así lo quiso Dios. Sin duda viene a solidificar un proyecto que yo tenía y sobretodo viene en camino en un momento en el que me siento una mujer más fuerte y muy plena”, detalla.

Thais Alfaro Con esta emotiva foto, Thais Alfaro anunció su segundo embarazo en Instagram.

Thais, quien ya tiene tres meses de gestación, comenta que ella y su pareja Paulo Miranda se enteraron que serían padres hace aproximadamente un mes, cuando se encontraban de vacaciones en Limón, donde vive la familia de él.

En ese momento ella sentía nauseas y creía que era por un tratamiento que estaba tomando; sin embargo, la periodista decidió realizarse una prueba de embarazo.

“Mi pareja tiene mucha familia en Limón, nunca habíamos ido juntos allá y anduvimos en bicicleta por todo Puerto Viejo y demás. Pero yo no me sentía muy bien, tuve nauseas en la madrugada, me hice la prueba y fue cuando salió positiva, entonces no lo podíamos creer, estábamos felices. El me abrazó muy fuerte y empezamos a llorar.

“Yo le digo a él que este bebé va a ser bien limonense porque la familia de él es de allá y nos enteramos allá que venía de camino; entonces ha sido muy vacilón. Para mí esto es un regalo de Dios por adelantado”, relata.

Desde entonces han asistido a todas las citas médicas juntos y asegura que ya le vieron “sus manitas”.

“Se mueve un montón, lo vimos jugando y han sido momentos demasiado lindos”, agregó.

[ Thais Alfaro habla sobre sus altibajos como mamá: ‘Me di cuenta que soy fuerte, pero también vulnerable’ ]

Eso sí, la presentadora aún no sabe si será niño o niña, pues un amigo cercano a la pareja es quien está a cargo de realizar la sorpresa para la revelación de género. En este momento están ajustando fechas para poder reunir a la familia y amigos más cercanos.

Familia de cinco

Si bien este será el primer hijo de la periodista con Paulo Miranda, no será la primera vez que se convierten padres, pues tanto ella como él tienen un hijo de cuatro años cada uno, producto de relaciones anteriores.

Y aunque Thais reconoce que no estaba entre los planes a corto plazo agrandar la familia, ya estaban trabajando en proyectos de vida juntos.

“Viene a sellar nuestro amor, a sellar lo que ya estábamos pensando. Viene a hacer nuestra familia más grande y más linda, porque nuestros hijos tienen exactamente la misma edad. Entonces ha sido muy lindo, hemos estado soñando despiertos con eso de cómo serán ellos como hermanos cuando bebé nazca. De hecho, cuando nos enteramos, para mí fue un momento muy majestuoso por que estábamos los cuatro juntos”, detalla.

Los niños, ambos de cuatro años, se enteraron que su hermanito venía en camino tan solo un día antes de que la periodista lo hiciera público. Thais afirma que decidieron guardar el secreto un mes y prepararles una sorpresa para que ambos recibieran la noticia de la mejor manera.

“Les compramos un regalito a los dos, lo grabamos y les dijimos que una persona que los amaba mucho les había comprado un regalo. Entonces les explicamos que dentro de la pancita había un bebé, que no sabíamos si era niña o niño pero que les había mandado un regalo.

“Inmediatamente dejaron de lado el regalo y empezaron a decir: ‘yo lo voy a cuidar’, ' yo no voy a dejar que nadie le haga nada’, ‘si alguien le hace algo, yo lo pateo’, y acariciaron la pancita los dos. Me daban besos y me abrazaban, entonces les enseñamos fotitos del ultrasonido y demás”, finalizó.