“Ahorita estamos en la etapa de enseñarle modales, entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando dos adultos él llega y me dice ‘con permiso’ para hablar, antes sólo empezaba gritarme ‘mamá, mamá; y ese logro de qué él sepa que no puede interrumpir a las personas y que primero tiene que pedir permiso, es una etapa en la que yo me siento orgullosa, porque es un trabajo bastante arduo. Pero es el trabajo más hermoso del mundo y yo creo que Dios me muestra cuánto me ama a mí dándome la oportunidad de ver cuánto puedo amar a mi hijo”, explica.