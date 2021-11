Gerardo Zamora: ‘Voy con todo, pero tuve horas de desvelo y llanto’

El reconocido periodista participó en el episodio más reciente de Storytime y habló de dónde viene ese optimismo que reina en su vida aún en tiempos de prueba como los que ha vivido desde hace más de dos años, cuando un tumor meningioma apareció detrás de su ojo derecho.

Con su elocuencia de siempre y ahora con un tono que resulta inspirador, el comunicador repasó este proceso en el que se ha permitido sentir y de la mano de su incondicional familia se ha levantado de momentos dolorosos en los que hubo miedo, llanto y negación.

“Está el criterio de que qué carga, que qué valiente y sí: voy con todo, pero no quiere decir que no tuve horas de desvelo y llanto. Donde esas figuras cercanas como mi esposa Ginnés (Rodríguez), mi madre y familia fueron vitales para ese desahogo. Creo que es importante citar eso porque podría pasarse por alto y creerse erróneamente de que uno es superhéroe, carguísima y que desde el primer momento fui con todo, positivo y no.

“Los primeros días son de shock, llanto y ese desahogo es necesario para ir elaborando esa parte de pasar página y decir: ‘ok, qué ruta vamos a idear, cómo nos vamos a poner de pie y vamos a luchar’, dice. Vea la conversación completa en el siguiente video.

Cada miércoles le presentamos un nuevo capítulo de Storytime, un proyecto audiovisual de La Nación en el que compartimos con ustedes entrevistas y conversaciones cercanas con diferentes figuras mediáticas.

El objetivo de este espacio es mostrar historias frescas de personalidades que creemos conocer mucho, pero que al dialogar con ellos de forma más íntima nos revelan facetas desconocidas e historias personales dignas de ser contadas.

En ese sentido, además de descubrir nuevos aspectos de estas personas, en Storytime también buscamos que lo conversado en cada capítulo resulte de provecho para usted o para quien crea conveniente. Le invitamos a compartir estos episodios y también a sugerirnos a qué personalidades le gustaría conocer un poco mejor.

