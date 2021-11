Alexis Rojas relata su vivencia tras sufrir un derrame facial

Han pasado cerca de cinco meses desde que el reconocido presentador de noticias, Alexis Rojas, tuvo un percance de salud que detuvo la vida que conocía. Recién se había reincorporado a NC Once, de Repretel, cuando sufrió un derrame facial, evento médicamente conocido como parálisis de Bell.

El periodista, de 64 años, sufrió afectación en el lado izquierdo de su rostro: su ojo, parte de la boca e incluso nariz fueron perjudicados. De manera cercana, Rojas conversó de esta vivencia en la que enfrentó dolor, ansiedad y situaciones nunca experimentadas.

“El ojo no cerraba, prácticamente dormía como pirata. Me ponía geles especiales para que el ojo no se afectará ni sufriera una úlcera”, narró.

Vea la entrevista completa en el video adjunto. Cada miércoles le presentamos un nuevo capítulo de Storytime, un proyecto audiovisual de La Nación en el que compartimos con ustedes entrevistas y conversaciones cercanas con diferentes figuras mediáticas.

El objetivo de este espacio es mostrar historias frescas de personalidades que creemos conocer mucho, pero que al dialogar con ellos de forma más íntima nos revelan facetas desconocidas e historias personales dignas de ser contadas.

En ese sentido, además de descubrir nuevos aspectos de estas personas, en Storytime también buscamos que lo conversado en cada capítulo resulte de provecho para usted o para quien crea conveniente. Le invitamos a compartir estos episodios y también a sugerirnos a qué personalidades le gustaría conocer un poco mejor.

Vea aquí otros capítulos de Storytime:

[ Fernando Cruz, el amo de los gatos: conozca al magistrado más allá de las formalidades ]

Periodista Melissa Alvarado recuerda el día que lloró al aire al dar una noticia

[ Lussania Víquez: su vida tras vencer el cáncer y la esperanza de ser madre ]

[ Maureen Salguero: ‘No quiero morir y menos quedar viva y sin calidad de vida’ ]