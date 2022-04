Lucía Frei desnuda la realidad de una mamá soltera

Lucía Frei, periodista y presentadora de Multimedios, abrió su corazón en un nuevo capítulo de Storytime, para compartir sus sentimientos más profundos, esos relacionados con la crianza de su hijo Joaquín siendo ella madre soltera, una realidad que viven muchas mujeres en Costa Rica, y que ella, como un rostro conocido, visibiliza. (Vea la entrevista completa en el video adjunto).

Desde que supo que sería madre, Lucía ha vivido momentos muy complicados, pero otros llenos de dicha pues se declara una mamá enamorada. Anteriormente ella ha hablado de la depresión que sufrió durante el embarazo, del momento en el que perdió las ganas de vivir y del momento en el que vio por primera vez los ojos de Joaquín, quien cumplirá dos años en julio. Esta vez, la mujer, de 31 años, habló con franqueza de lo que se vive siendo una mamá soltera.

“A veces me culpo por cosas, porque me toca trabajar de más, quisiera estar más tiempo con mi hijo, me he perdido de cosas y eso es algo que me duele realmente.

“Es feo perderse momentos especiales. Me he perdido primeras palabras de Joaquín, aunque sé que las voy a escuchar después (...). Me acuerdo de un día particular que estaba en el trabajo y mi mamá me dijo que Joaquin acababa de decir agua (su primera palabra), me emocioné pero cuando colgué la llamada me fui a encerrar al cuarto de lactancia a llorar porque me perdí algo que no va a pasar de nuevo, no importa lo que haga o el esfuerzo, no va a pasar de nuevo”, comentó.

En medio de lo que siente y vive, Lucía ha aprendido que hace lo mejor que puede por su hijo y que trabaja para sacarlo adelante.

“Hay días en los que a veces me castigo, pero luego otra Lucía me dice que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía.

“Hablar de ser mamá soltera es complicado. Salta la gente que dice: que qué ridícula, que hay tantas mujeres que lo han logrado. Me lo han dicho, que entonces hubiera pensado mejor (la decisión de ser mamá); y esa es otra cosa: nadie tiene un bebé pensando que lo va a hacer solo.

“Trato de confortarme pensando que muchas mujeres han podido (formar a sus hijos sin ayuda de otra figura). Mi mamá pudo con tres sola, yo puedo, soy ejemplo para mi hijo, pero a puerta cerrada me duele. A veces quisiera nada más estar con él”, dijo durante la conversación Lucía, quien resalta que “no está mal ser una mamá trabajadora y que cría sola”.

Le invitamos a ver este episodio de Storytime y los publicados anteriormente. En este proyecto audiovisual de nacion.com, compartimos con ustedes entrevistas y conversaciones cercanas con diferentes figuras mediáticas.

