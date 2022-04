Papi Pazz tras extirpación de tumor: ‘usted ve diferente a Dios cuando piensa que va a morir’

Mauricio Artavia, el conocido Papi Pazz, se recupera en su casa luego de que le realizaran la cirugía para extirparle el tumor benigno (como se confirmó en una biopsia) que tenía cerca de su riñón. El humorista habló de su estado días después de salir del hospital en el espacio Storytime de nacion.com

Durante la conversación, que puede ver en el video adjunto, Papi Pazz se refirió a este proceso en el que tras mucho tiempo de angustia se acercó más a Dios. Ahora debe esperar los resultados de un análisis que le harán al tumor. Él confía en que el resultado continuará siendo benigno.

[ Actor tico Gary Centeno fue acosado sexualmente con la promesa de crecer en México ]

“Considero que no he sido mala persona. Siempre he estado al lado de Dios pero no como debería de estar ni cómo uno comienza a ver a Dios después de que empieza a tener una enfermedad en la que usted piensa que se va a morir”, comentó el humorista, quien dice que la herida de la cirugía es amplia, de 18 puntadas.

En la entrevista, en la que se vio a un Mauricio Artavia más reflexivo y con gran agradecimiento, también se habló de las transformaciones que él ha tenido en su vida. Empezando por cuando en el 2013 decidió dejar el alcoholismo o de tiempos actuales, en los que tiene una nueva visión tras haber recibido resultados favorecedores luego de que encontraran el tumor.

[ Papi Pazz sobre prueba de salud: ‘Estoy preparado para lo que Dios tenga para mi vida’ ]

En Storytime, el proyecto audiovisual de nacion.com, compartimos con ustedes entrevistas y conversaciones cercanas con diferentes figuras mediáticas.

El objetivo de este espacio es mostrar frescas historias de rostros que creemos conocer mucho. Además de descubrir un nuevo aspecto de estas personas, también buscamos que lo conversado en cada capítulo resulte de provecho para usted o para quien crea conveniente. Le invitamos a compartir estos episodios y a sugerirnos a qué personalidades le gustaría conocer un poco mejor.

Aquí puede ver completa la primera temporada de Storytime.

[ Maureen Salguero: ‘No quiero morir y menos quedar viva y sin calidad de vida’ ]

[ Melissa Durán y su vivencia como madrastra: ‘no las engendré pero nacieron en mi corazón’ ]

[ Gerardo Zamora: ‘Voy con todo, pero tuve horas de desvelo y llanto’ ]