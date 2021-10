Papi Pazz sobre prueba de salud: ‘Estoy preparado para lo que Dios tenga para mi vida’

El conocido humorista Mauricio Piolín Artavia atraviesa una prueba de salud que, según dice, lo tiene más cerca de Dios que nunca. Papi Pazz, recordado por su paso por el programa de imitaciones Tu cara me suena, habló de su situación en el programa De boca en boca luego de haber mantenido el tema muy a nivel personal.

Artavia cuenta que hace un tiempo se fue a realizar un ultrasonido para ver el estado de su próstata y que durante el procedimiento le descubrieron “una pelotita cerca de un riñón”.

“Ya que le digan a usted que tiene cuerpo extraño, que mejor se lo vaya a ver… (en ese momento) usted en lo primero que piensa es que no voy a vivir más”, contó Mauricio, quien ha pasado por momentos de mucha angustia.

. El humor de Mauricio Artavia, Papi Pazz, ha estado en diferentes escenarios de Teletica. Foto: Graciela Solis (GRACIELA SOLIS)

Hace varios días, el humorista comentó a Viva que luego de realizarse un TAC vieron que el ‘cuerpo extraño’ tiene características de benignidad. A él le realizaron una biopsia y está a la espera de los resultados.

Hoy, basado en su proceso, le envía un mensaje de fe a las personas. “Les digo que no se echen a morir, que pongan todo en manos de Dios. Todo va a salir bien. Uno se desespera, entra en ansiedad, en estrés, hay que estar preparado para todo, pero tiene que declarar en fe que está sano, estoy preparado para lo que Dios tenga para mi vida”, dijo en la entrevista de Teletica.

Artavia señala que aunque habrá quienes crean que él se acerca a Dios solamente por lo que vive, él responde que no es así y que si “esta es la fórmula que “Él encontró para que se acercara más, bendita la hora”.

“Yo fui alcohólico, drogadicto: cartón lleno. Dios me ha sacado de esto y no he sido agradecido.

Voy a salir de esta prueba, Dios me va a sanar, todo ha estado bien desde el principio, no voy a dejar de ser agradecido. Mi humor va a ser para Él. Voy a seguir con un humor sano”, aseguró.

En conversación con Viva, Artavia comentó esta tarde que él nunca tuvo síntomas y que actualmente se encuentra bien de salud, que se animó a hablar para servir de inspiración para personas que atraviesen situaciones similares y no para que lo vean como el “pobrecito”.

“Yo no me siento enfermo, si no hubiera sido por ese examen no me doy cuenta”, dice con la intención de incentivar en las personas la prevención.

Actualmente, Artavia es parte del proyecto de humor El chineadazo con la banda del Menecazo, junto a Carlos Ramos y otros humoristas. Asimismo, prepara sus espectáculos para los eventos de diciembre y tiene la intención de crear un nuevo show en el que contará su testimonio y ofrecerá entretenimiento con enfoque sano.