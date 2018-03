“Cuando juega la Sele me emociono mucho más de la cuenta entonces recuerdo la loquera que fue el triunfo contra Italia y el empate contra Inglaterra. No había tenido la oportunidad de vivir un Mundial de esa forma, como sí la había tenido mucha gente que celebró Italia 90. Brasil 2014 me dio esa oportunidad. No lloré, pero sí grité demasiado y fui a la Hispanidad”, cuenta Renzo Rímolo.