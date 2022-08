Víctima de explosión de cilindro en POPS salió del hospital

Karina Alvarado, una de las trabajadoras de la heladería POPS, afectada por la explosión de un cilindro de gas nitroso hace 20 días, en La Ceiba de San Isidro, Alajuela, por fin salió del hospital. La información la confirmó la joven de 23 años en una publicación en su perfil de Facebook.

“Gracias a Dios y a todos los que estuvieron pendientes de mi tengo la dicha de estar en mi casita. Agradecida con Dios, la virgen, la familia, los amigos, y todo el personal médico que estuvo detrás de mi recuperación, de verdad, mil gracias”, escribió la joven de 23 años.

Su texto viene acompañado de una imagen de la compañía heladera que anuncia el egreso hospitalario de la muchacha y un mensaje solidario. “En POPS estamos con vos y te esperamos con los brazos abiertos, para pronto seguir generando e inspirando momentos de felicidad juntos”.

El departamento de Comunicación del Instituto Nacional de Seguros (INS) ratificó, ante la consulta de este medio, que Alvarado ya había recibido su egreso el 4 de agosto y se encuentra en condición estable.

Karina Alvarado estaba internada en el Hospital del Trauma a donde fue trasladada desde el Hospital San Juan de Dios con quemaduras en su cuerpo, luego del accidente ocurrido el pasado 16 de julio. Según relató la colaboradora al medio La Teja, fue su hijo de casi dos años quien le dio fuerza para sobrevivir.

La joven víctima de la explosión confirmó su salida del hospital hace 11 horas en su perfil en Facebook. (Tomada de Facebook)

Karina Alvarado sufrió quemaduras en las piernas como consecuencia de la explosión de un cilindro de gas para hacer crema chantilly el pasado 16 de julio en la heladería POPS de La Ceiba, Alajuela. (Mayela Lopez)

“Fue difícil, aterrador, me visualizaba como un cadáver totalmente quemado. Pensé que así me iban a encontrar y pensaba en mi bebé, y me decía: ‘no, tengo que levantarme, salir de aquí por mi bebé’, por más que me dolieran las quemaduras. En ese momento sí se siente el dolor, pero uno no se pone a decir: ‘mirá tengo las piernas quemadas’, lo único en lo que pensaba era en salir de ahí”, comentó.

Su compañera, Keilyn Barquero también recibe atención médica en ese centro hospitalario adscrito al INS. El 22 de julio anterior trascendió que había sido transferida a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital del Trauma, en donde continúa hasta este 5 de agosto en condición estable.

Keilyn Barquero fue trasladada al Hospital de Trauma del INS el pasado 21 de julio. Fue la más afectada por la explosión del sábado en la heladería POPS Imagen: Facebook.

Su hermana Rebeca, expresó a noticias Columbia que Keilyn avanzaba en su estado de salud y que había despertado de la sedación, incluso se comunica con su familia y personal médico por medio de señas. “Cada día está más despierta, va evolucionando. Cada día hay buenas noticias. Dios se ha movido de una manera sobrenatural en mi hermana. Están trabajando en la parte motora para que pueda escribir y se pueda comunicar. Tiene demasiada fortaleza”, expresó.

El accidente Copiado!

A las 7:03 p. m. del sábado 16 de julio en la heladería POPS del centro comercial La Ceiba, en San Isidro de Alajuela, ocurrió una explosión de un cilindro de óxido nitroso cuando clientes y dependientes estaban en el sitio.

El accidente provocó que dos mujeres y un hombre fueran llevados en condición delicada a hospitales de Alajuela, Heredia y San José, a raíz de la deflagración ocurrida. Otras siete personas fueron trasladadas en condición menos grave.

Dos de las personas graves son empleadas de la heladería alcanzadas por la onda y un tercer paciente es un distribuidor de productos, identificado como Freiman Suárez, que fue golpeado por partículas del metal que le dieron en la cabeza.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el departamento de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos, confirmaron que un cilindro para hacer crema chantilly ocasionó la explosión en el local alajuelense. La razón de la deflagración aún se desconoce.

Tras el accidente, el pasado 19 de julio la empresa retiró los cilindros de óxido nitroso de todos sus locales Costa Rica, esto como medida preventiva mientras concluyen las pesquisas sobre la explosión registrada.

Daños que dejó la explosión del cilindro de gas de óxido nitroso usado para hacer crema chantilly en la Pops de La Ceiba, Alajuela. Foto: Francisco Barrantes corresponsal GN.

Se intentó contactar a Karina Alvarado a los números que aparecen registrados a su nombre y a sus redes sociales, para conocer detalles de su recuperación y estado de salud. Así como a familiares de Keilyn Barquero, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.