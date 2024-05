Debi Nova y su disco con amor de madre: ‘Después de dar a luz, todo mi mundo cambió’

Ya los fans de la cantautora costarricense Debi Nova tuvieron una probadita de lo que será Dar vida, su nueva producción de estudio. El primer adelanto fue el tema Baño de luna, canción dulce que nos recuerda a aquellas personas que queremos y también estrenó Primer beso, evocación a esos sentimientos al inicio de un nuevo amor.

Dar vida se publica este jueves 9 de mayo en todas las plataformas digitales. En el marco del lanzamiento de este álbum, Debi habló con La Nación sobre esta producción, su relación directa con sus fans, como lo demostró en uno de los videos que publicó de Primer beso, y también sobre los conciertos que dará en el Teatro Popular Melico Salazar a mediados de mayo para presentar el trabajo.

En el disco, la tica cuenta con colaboraciones con artistas como la puertorriqueña Kany García, la guatemalteca Gaby Moreno, la dominicana Jarina de Marco y la colombiana Goyo.

Hace unos días, la cantautora costarricense Debi Nova presentó la portada de su disco 'Dar vida'; en la imagen posa con su hija Paloma. (Instagram)

-La interacción con sus fans es muy directa; ellos la quieren mucho y usted les retribuye ese cariño. En el caso del video de Primer beso, les pidió a sus seguidores que le enviaran muchos besos para ilustrar la canción, ¿cómo surgió esta idea?

-Siento que todos podemos relacionarnos con esa emoción del primer beso. Darnos un beso es algo muy universal. Queríamos que la canción la hicieran ellos (los fans). Uno como artista siempre quiere conectar, al menos eso es lo que yo quiero. Entonces, se nos ocurrió que usaran la música para hacerlo; lo vi como una cadena de amor, me pareció muy poderoso. Lloré, lloré y lloré porque a veces uno está metido en su propio mundo, sus problemas y después te das cuenta de que no estamos solos. Eso fue para mí ese regalo tan bonito que me hicieron los fans.

-Un primer beso puede ser en muchos sentidos: a un hermanito recién nacido, a un hijo, a una mascota, a un nuevo amigo. ¿Por qué hacer énfasis en ese primer beso que no solo es romántico?

-La canción es definitivamente de amor, pero también tiene un toquecito de nostalgia porque creo que es algo bonito de recordar. Es como volver a esos momentos al principio donde había chispas. Esa era la intención de la canción, de cantarle a eso que perdura a través del tiempo y que, a pesar de que pasa por cambios y que te va retando, siempre hay esa posibilidad de regresar a ese primer momento, a esa sensación, a esa emoción.

Debi Nova emocionada por su nuevo disco

-La canción la tuvo guardada durante mucho tiempo, ¿por qué este fue el momento indicado para publicarla?

-El por qué, nunca lo voy a saber. Esto sucede siempre de manera muy mágica. Comencé a escribir esta canción en el 2008 cuando mi esposo y yo comenzamos a ser novios, pero había algo de la letra que nunca me gustó; me parecía un poquito cursi, pero la melodía y los acordes siempre me gustaron. Cuando estaba poniendo las últimas piezas de este álbum, que es sobre estos últimos años y mi maternidad, se me hizo evidente que tenía que haber una canción de la relación con mi esposo, porque si bien es un álbum lleno de amor, esta canción en específico es muy autobiográfica. Era el momento indicado y así lo quiso la canción.

-El video oficial de Primer beso es muy nostálgico y está muy bien amarrado con la producción musical...

-Eso fue intencional, definitivamente. Cuando me reuní con Juan Pablo Vega en el estudio, estábamos pegados viendo la serie de Fito Páez, entonces tenía sentido volver a los 90. Cuando conversamos con el director Lenín Salas, le dije que el video tenía que tener esa misma nostalgia de la música; entonces, hicimos algo retro.

-En este nuevo material nos está dando una Debi diferente, pero manteniendo su esencia, demostrando la versatilidad musical. ¿Cómo se encuentra musicalmente en este momento de Dar vida?

-Este álbum me costó mucho. Yo venía de 3:33 y volvimos a trabajar en el mismo estudio y con el mismo productor; tenía un montón de canciones, pero después de que di a luz, todo mi mundo cambió. Tuve que tener ese momento de verme al espejo y, primero, decir que necesitaba de una pausa para disfrutar la maternidad y, además, empezar de cero con el disco. Creo que musicalmente es un álbum muy de cantautora, tal vez diría que es mi álbum más de cantautora hasta la fecha. Tiene cositas que me recuerdan a Soy, pero también otras que me recuerdan a Gran ciudad y hay otras que tienen un poquito de todo. Lo grabamos en Puerto Viejo y ahí tiene el saborcito a calipso, a caribeño.

-Pronto volverá a encontrarse con sus fans en los conciertos. Tiene tres fechas en el Melico Salazar, la última vez de un espectáculo en Costa Rica fue antes de la pandemia, en el 2020.

-Estoy emocionadísima. Va a ser un concierto muy bonito, voy a tocar canciones de mis cinco álbumes, pero con énfasis en Dar vida. Voy a presentar mucho de lo nuevo, pero también todas las canciones viejitas que me pidieron por ahí.

-También tiene un concierto en México el 22 de mayo...

-Sí, vamos a hacer un concierto en un lugar muy bonito que también será con énfasis en presentar este nuevo material. Va a ser mi primer concierto en México; entonces, también tocaré cositas de mis otros discos.

El disco 'Dar vida' de Debi Nova estará disponible en plataformas digitales el 9 de mayo. Foto: Archivo.

Detalles de los conciertos de Debi Nova Copiado!

Debi Nova dará tres conciertos en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José, los días 16, 17 y 18 de mayo.

Los boletos para los recitales del 17 y 18 están agotados, pero todavía quedan entradas para el jueves 16.

Los tiquetes están a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios y localidades son: ¢19.000 (cuarto piso), ¢28.000 (tercer piso), ¢33.000 (segundo piso), ¢39.000 (palcos y luneta atrás) y ¢45.000 (luneta adelante).

