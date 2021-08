Debi Nova: ‘Ahora la creatividad la concentro en mi vientre’

Debi Nova La cantante Debi Nova ha aprovechado sus redes sociales para compartir los avances de su embarazo con sus seguidores. (Alexia Uriarte/Instagram)

La cantautora costarricense Debi Nova vive una fase personal muy importante: está a las puertas de convertirse en madre primeriza, pues pronto nacerá su hija.

Además, en temas profesionales, la artista nominada al Grammy y al Latin Grammy también se muestra feliz por la llegada de un álbum muy especial para ella: el disco que se grabó en vivo durante sus conciertos del 2020 en el Teatro Nacional.

En vivo desde el Teatro Nacional de Costa Rica muestra 17 canciones grabadas en uno de los dos espectáculos que realizó la tica en el recinto artístico más importante de nuestro país, días antes de que la pandemia por el nuevo coronavirus llegara a Costa Rica y a su paso provocara el cierre de todos los espectáculos en vivo en suelo nacional.

Además del álbum que está disponible en Spotify y que cuenta con una selección especial de canciones, también se estrenaron los videos que acompañan a cada pieza y que están ya en YouTube.

Para Debi, la realización de este álbum significa revivir momentos muy intensos e importantes; representa la culminación de una energía que se generó a partir del trabajo en equipo de artistas y público, gracias a la sinergia que se vivió en el Teatro Nacional aquella vez cuando también aprovechó para estrenar canciones del aclamado disco 3:33.

Sobre la nueva producción, su hija y su paso como jueza por el recién concluido programa Nace una estrella, habló Debi con Viva. A continuación un extracto de la entrevista.

-¿Cómo ve las noches en el Teatro Nacional reflejados en este álbum?

- Ha sido un proceso tan bonito y tan extenso que todavía estoy como en esa área que aún no he digerido lo importante y especial que es este álbum para mí. Creo que más adelante entenderé realmente que, en medio de todo lo que hemos vivido en estos últimos meses, tener la opción de revivir un momento así con mi público es muy especial.

-La mezcla, la postproducción... suena como revivir de nuevo lo que pasó en esas noches.

- La verdad tuve el lujo de trabajar con un equipo maravilloso. Giancarlo Tassara fue quien nos grabó en el Teatro Nacional, hizo un gran trabajo porque había muchas cosas técnicas que no se grabaron esa noche. Una vez que se hizo ese proceso mandamos la mezcla a Los Ángeles donde un buen amigo mío que nos ayudó a mezclarlo, fue muy bonito porque él se lo entregó a una ingeniera de sonido porque como me encanta trabajar con mujeres le pregunté si conocía a una ingeniera. Ana Malli fue quien nos mezcló el álbum, siento que es muy especial en ese sentido porque las ingenieras son solo como un 2% en la industria de la música.

-¿Qué tuvieron de especial esas presentaciones para decidir hacer el disco?

- Fueron varios factores: primero que fue en el Teatro Nacional y eso para mí como costarricense significa un gran honor, es un escenario que tiene un legado increíble, me sentí muy honrada de estar ahí. Las noches fueron mágicas, hubo mucho amor, todo el trabajo que se hizo de puesta en escena, sentí que fue un trabajo muy bonito. Otro aspecto que lo hizo especial más aún fue la pandemia, creo que tuvo mucho que ver con que esa noche se convirtiera en lo que se convirtió para mí porque celebramos los 10 años de mi carrera y estrené canciones de 3:33; pero ese fue el último concierto que les he dado con mi banda de manera presencial en más de un año y medio. Yo decía que tenemos que conservarlo porque no sé cuánto tiempo más va a pasar hasta que esté un teatro lleno a reventar.

- Esas noches estaba estrenando canciones de 3:33. Como artista debe de ser algo fuerte presentar canciones nuevas en vivo...

- Estábamos nerviosos porque era la primera vez que las tocábamos, ahora que escucho la grabación es muy bonito porque solo hay una primera vez. Hay una canción muy especial que es la de mi abuela, que la recuerdo con mucho amor porque mi abuela estaba en el público. Ella tiene 92 años y no sé cuándo va a ser la próxima vez que mi abuelita pueda ir a un concierto mío; ese momento en el que yo pude cantarle su canción por primera vez fue increíble, fue maravilloso.

- ¿Cómo se logra en el álbum transmitirle los sentimientos del concierto a las personas que no estuvieron ahí?

- Yo creo que tengo que agradecerle a los ingenieros que les dije desde el principio: ‘quiero que se sienta crudo, que sintamos que estamos ahí en el teatro, que no se sienta como muy brillante, muy pulido’. Quería que sintiéramos esa imperfección porque al final eso es lo que hace a la música en vivo mágica, que es imperfecta, que es una creación junto al público. Sí fue un trabajo de meses para lograr ese balance y esa fluidez porque al final hubo canciones que tuvimos que sacar pues técnicamente no se pudieron rescatar. Al final logramos estas 17 canciones con esa intención de que se sintiera ese viaje de estar en un recinto y sentir esa emoción de la música en directo.

-¿Qué sensaciones hubo cuando vio los videos y escuchó el disco completo?

-Felipe Pérez (424 y Achará), además de cantar conmigo, fue el quien editó los videos. Las primeras veces que me mandaba los videos crudos, me atacaba a llorar porque me emocionaba muchísimo, me daba nostalgia.

-Recientemente destacó su participación en la campaña Equal, de Spotify, que representa a un apoyo al trabajo de las mujeres en la música. ¿Cómo se siente al respecto?

- Ha sido una sorpresa enorme porque la verdad yo estaba concentrada terminando este álbum y llegó la noticia de que Spotify nos había escogido como portada de Centroamérica y Caribe para la campaña. Esto se lo tengo que agradecer a mi equipo de trabajo, a la disquera Sony y a mi mánager porque hay un trabajo de por medio que es importante. Estar ligada a una campaña que tiene que ver con algo tan cercano a mi corazón que es apoyarnos entre mujeres es lo que lo hace valer y todavía más en la industria de la música en que las mujeres estamos muy por debajo, sobre todo en Latinoamérica. Después salió lo de Time Square y ahí sí casi me desmayo.

- En estos meses de embarazo también trabajó como juez en Nace una estrella, ¿qué tal esa experiencia?

- Fue una experiencia muy bonita y muy emocionante ver a todos estos chicos, pues se me hizo muy evidente que hay mucho talento en este país, que tenemos que cultivarlo, tenemos que apoyarlo. Fue tan bonito verlos crecer semana a semana, verlos apropiarse de ese escenario que no era fácil. Vi a estos chicos y chicas crecer en 13 semanas; para mí también fue un crecimiento, es la primera vez que hago algo así y también aprendí mucho. Ellos me enseñaron mucho, creo que fue una experiencia a la que le pongo un 100 y que me llevo a mi corazón con muchas lecciones.

- Hablando de la maternidad, ¿cómo se prepara para la llegada de su hija?

- Es una niña, todavía no hemos anunciado el nombre. Estamos muy ilusionados como papás primerizos; hay una mezcla de emociones y los nervios normales que les dan a todos los papás primerizos. Pero es más fuerte la ilusión. Mi esposo y yo llevamos muchos años de tener ganas de formar una familia. El tiempo divino es perfecto, ella viene en el momento perfecto.

- ¿La maternidad ha influido en la creatividad, ha escrito más?

- A principio de año tuvimos dos reencuentros con Juan Pablo Vega (productor de 3:33), uno de ellos fue en Puerto Viejo porque tengo esa sensación de que quiero hacer el nuevo álbum en Costa Rica, entonces fuimos y escribimos como una canción por día, todo brotaba y brotaba. Después nos fuimos a México e igual como una canción por día; luego entrando como en el mes seis del embarazo creo que hormonalmente mi cuerpo fue como que ahora la creatividad hay que concentrarla en el vientre. Le estoy dando espacio a este proceso que es hermoso, he dejado mucho espacio porque sé que cuando mi hija nazca voy a componer más.

