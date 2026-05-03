Revista Dominical

A esto se dedicarán los nuevos diputados en los próximos 100 días

La presidenta Laura Fernández elige qué proyectos convocar durante los primeros tres meses del plenario, pero deberá equilibrar sus intereses, las propuestas urgentes y aquellas con mejor ambiente.

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Por Roger Bolaños Vargas

Aquí le contamos qué es lo que realmente urge. Este viernes 1.° de mayo, 57 nuevos diputados asumieron sus puestos en la Asamblea Legislativa 2026-2030 y tendrán que tomar decisiones rápidamente, porque muchas de ellas son necesarias. Desde seguridad hasta infraestructura vial, Revista Dominical le preguntó a los cinco jefes de fracción en qué deberían ocuparse los simbólicos primeros 100 días en cuesta de Moras.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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