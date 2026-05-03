A esto se dedicarán los nuevos diputados en los próximos 100 días

Aquí le contamos qué es lo que realmente urge . Este viernes 1.° de mayo, 57 nuevos diputados asumieron sus puestos en la Asamblea Legislativa 2026-2030 y tendrán que tomar decisiones rápidamente, porque muchas de ellas son necesarias. Desde seguridad hasta infraestructura vial, Revista Dominical le preguntó a los cinco jefes de fracción en qué deberían ocuparse los simbólicos primeros 100 días en cuesta de Moras.

En principio, es menester tener las reglas claras: los responsables de tener la iniciativa son los 31 diputados oficialistas y la nueva presidenta de la República, Laura Fernández. Sobre ellos hay una gran responsabilidad, no solo porque son la bancada más grande del plenario, sino porque, durante estos primeros 100 días, el Congreso se encuentra en sesiones extraordinarias y le corresponde a la presidenta Fernández decidir en qué utilizan su tiempo los nóveles legisladores.

La mandataria, apoyada en quien ocupe el Ministerio de la Presidencia, tiene una oportunidad única en casi medio siglo. Su partido, Pueblo Soberano (PPSO), tiene la banca más grande que ha tenido cualquier agrupación desde 1982. La fracción oficialista puede aprobar, por sí sola, cualquier proyecto de ley que no requiera una mayoría calificada, como reformas constitucionales o préstamos internacionales.

Pero la negociación se hace en el parlamento, y la historia ha enseñado que empujar proyectos a la fuerza rara vez funciona. En algunas ocasiones, los mandatarios tienen que negociar incluso con los diputados de sus propias fracciones, y el poder de palabra de la presidenta se agrietó levemente el pasado martes 28 de abril, cuando la bancada oficialista rompió el compromiso adquirido por la presidenta electa de asistir a la votación para definir si se sancionaba a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual.

Además de los cinco jefes de fracción, entrevistamos a analistas políticos, expresidentes del Congreso e investigadores para conocer en qué tienen que enfocar sus fuerzas los nuevos líderes políticos de Costa Rica. Le presentamos las cinco prioridades más mencionadas. Las claves de aparentes consenso.

57 legisladores empiezan a marcar su historia en el Congreso de la República, pero no hay tiempo para aprender, las soluciones urgen. (Luis Alvarado Alvarado/Shutterstock)

1. Reformular la seguridad

Los proyectos a llevar adelante en los primero 100 días tienen que cumplir con dos requisitos primordiales: deben ser ambiciosos y significativos, pero también realistas y de un consenso que permita su rápido avance en la corriente legislativa. Por eso, el jefe de la fracción de oposición más grande, la del PLN, Álvaro Ramírez, explicó cuáles son las iniciativas que su bancada apoyaría.

Ramírez recalcó que ya hay en la Asamblea Legislativa proyectos de ley para atender la crisis de inseguridad, y estos contarán con el apoyo de su bancada. Así, entre los 31 votos chavistas y los 17 liberacionistas, estas propuestas sumarían 48 sufragios, suficientes para avanzar sin problemas.

“Hay proyectos que tienen que ver con organizaciones criminales, sobre cómo definirlas y establecer penas adecuadas. También hay propuestas de cambios en el Código Procesal Penal para agilizar y cerrar portillos, así como modificaciones en la Ley de Tenencia de Armas. Todas esas reformas cuentan con el aval del Poder Judicial y vienen a resolver problemas concretos”, declaró Ramírez.

A los 48 votos se sumaría el de Abril Gordienko, única diputada electa por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Gordienko recalcó la necesidad de aprobar leyes que permitan golpear el músculo financiero del crimen organizado.

“El Informe Estado de la Nación 2025 es claro: la inseguridad ya es una amenaza directa a nuestro desarrollo. O legislamos para asfixiar sus finanzas o seguiremos perdiendo el control territorial”, declaró la diputada.

Los jefes de fracción concuerdan en la necesidad de avanzar en la agenda de seguridad y agilización del sistema judicial, una prioridad para los costarricenses. (Alonso Tenorio/Atenorio)

José María Villalta, tres veces diputado y líder del Frente Amplio, también externó la anuencia de la agrupación izquierdista de impulsar el proyecto que busca penalizar a los empleados públicos que se beneficien del narcotráfico y el crimen organizado, así como la ley para combatir la constitución de organizaciones criminales.

Asimismo, la única diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, afirmó que apoyará las propuestas en materia de seguridad y las iniciativas de reforma del Poder Judicial para buscar una justicia más pronta y expedita.

En principio, los legisladores coinciden en que la agenda de seguridad es una buena base para empezar a construir soluciones en conjunto y generar sinergia entre las bancadas. No obstante, esto tendrá que hacerse al mismo tiempo que el oficialismo intenta nombrar magistrados de su agrado; el propio expresidente Chaves se comprometió con grupos evangélicos a “recuperar” el Poder Judicial.

2. Agilizar la infraestructura

Ramírez y Gordienko, líderes de los dos principales partidos tradicionales, también coincidieron en la necesidad de avanzar en grandes proyectos de infraestructura que dinamicen la economía. Esto es especialmente importante en un futuro que se avizora adverso: súper apreciación del colón respecto al dólar, aumento del precio del petróleo y endeudamiento del Estado.

El jefe liberacionista destacó la necesidad de reformar la ley de expropiaciones (donde muchas veces se estancan los proyectos) y eliminar cuellos de botella para facilitar la inversión, incluso, desde las empresas privadas.

“Estamos preparando un proyecto de un fondo soberano para invertir en infraestructura, pero eso tiene que ir de la mano con agilizar los mecanismos de ejecución. Por eso nos parecen importante el proyecto de alianzas público-privadas que está en corriente legislativa, una iniciativa que potencia la participación de las empresas en la resolución de problemas de infraestructura”, explicó Ramírez, quien además es empresario.

Estas propuestas también son respaldada por el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, quien considera que las alianzas pueden facilitar la construcción de obra pública sin que el Estado se endeude. Además, confirmó su interés en impulsar la reforma a ley de expropiaciones.

Oficialismo y PLN ven con buenos ojos la reforma a la ley de expropiaciones y la eliminación de cuellos de botella. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Gordienko concuerda con el jefe verdiblanco respecto al agotamiento del modelo de gestión actual. Para ella, urge la modernización y el aceleramiento de los sistemas de ejecución de obra pública.

“No podemos seguir atrapados en el siglo pasado. Debemos dar prioridad al marco legal para la sectorización definitiva del transporte público y el pago electrónico universal“, explicó la abogada.

La socialcristiana se mostró abierta a dialogar con el futuro jerarca de Obras Públicas y Transportes para ordenar el sistema de transporte, reducir la dependencia de los vehículos privados y mejorar la productividad de los trabajadores.

En resumen: mejor infraestructura, menos presas, mejor calidad de vida y mejor rendimiento de los trabajadores. Ganar-ganar.

Además, los legisladores no limitaron esa inversión a calles y carreteras, sino que incluyeron infraestructura portuaria, aeroportuaria y ferroviaria. En esto pareciera haber consenso .

Nogui Acosta es el jefe de fracción del oficialista PPSO y será protagonista de las negociaciones en el parlamento. (MAYNOR/La Nación)

3. Educación en ruinas

En el tercer lugar de urgencias se encuentra la atención de una crisis alarmante en el sistema educativo costarricense. Este punto fue mencionado por la diputada Gordienko, quien durante los últimos 15 años ha trabajado con organizaciones civiles en el fortalecimiento de la educación pública; pero también lo mencionó la última diputada oficialista que presidió la Asamblea Legislativa, la abogada Carolina Hidalgo.

Hasta este 1.° de mayo, había que retrotraerse al periodo 2018-2019 para encontrar a una congresista de gobierno liderando el Congreso. Hidalgo, exdiputada del PAC, ocupó el cargo en la administración de Carlos Alvarado. Ella sugirió cuál debería ser el nuevo enfoque de los diputados de gobierno.

“La educación debe ser una prioridad innegociable. Cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB no es suficiente si no se traduce en resultados: mejorar la calidad educativa, invertir en infraestructura, fortalecer la formación docente y establecer mecanismos serios de evaluación“, declaró Hidalgo.

En playa Lagarto, los padres de familia tuvieron que demoler el techo de la escuela por el peligro que corrían los estudiantes. Los niños iniciaron el curso lectivo 2026 en una casa. (Fernando Gutiérrez/Fernando Gutiérrez)

Gordienko consideró que el panorama es crítico, por eso, la nueva Asamblea Legislativa debería comenzar por garantizar el financiamiento de la educación. A partir de eso, en coordinación con el Ministerio de Educación Pública (MEP), deben establecerse metas de eficiencia, calidad, acceso y cobertura.

Esta área también fue señalada como prioritaria por la diputada Claudia Dobles, quien respaldó la necesidad de darle “un empujón presupuestario” a la educación pública.

Además, la socialcristiana urgió invertir en el rescate de la infraestructura que, en algunas zonas del país, literalmente se cae a pedazos.

Aunque la fotografía es de 2021, los legisladores consideran urgente atender el estado de los centros educativos. (Alonso Tenorio)

4. Tren eléctrico: hay acuerdo

Si hay un proyecto que parece tener el apoyo de la mayoría de legisladores y puede ser convocado desde el día uno, ese parece ser el del Tren Rápido de Pasajeros (TRP).

La presidenta Laura Fernández le pidió a los diputados salientes aprobar el proyecto antes de terminar su periodo en la Asamblea Legislativa. La propuesta recibió el visto bueno en primer debate y, según Rodrigo Arias, los diputados estaban “en toda disposición de aprobarlo" en segundo debate. Sin embargo, el procedimiento se frenó debido a que la bancada chavista se ausentó el pasado martes 28 de abril, último día de sesiones.

Pese a esta polémica, la iniciativa parece tener buen ambiente en cuesta de Moras y depende solamente de que Laura Fernández la convoque. En principio, el oficialista Nogui Acosta considera que la propuesta está “consensuada” y respalda que la iniciativa se lleve pronto a segundo debate.

El jefe del PLN, Álvaro Ramírez, concuerda en que Costa Rica necesita un tren eléctrico metropolitano. “Es un proyecto que está en la corriente legislativa y que nosotros retomaríamos, nos gustaría que sucedan en el menor plazo posible”, consideró el diputado.

Una discusión que lleva años, pero todo parece indicar que hay un acuerdo legislativo en torno al proyecto del tren eléctrico. (Incofer/Incofer)

La congresista Claudia Dobles, quien impulsó un proyecto de tren eléctrico durante su etapa como primera dama, confirmó que su bancada apoyará la iniciativa solicitada por Fernández.

“Yo creo en ese proyecto, yo misma trabajé en él, porque al final del día es el mismo que nosotros teníamos pero más pequeñito. Sí me preocupa la tarifa; buscaremos que sea más inclusiva, porque la actual es de ¢1.500 por viaje, ¢3.000 si es ida y vuelta, ¢60.000 al mes; eso va contra toda la lógica del servicio público. Pero ese proyecto sí tiene posibilidades de que avance", explicó Dobles.

La expresidenta legislativa Carolina Hidalgo secundó la urgencia de esta iniciativa.

“Urge priorizar proyectos que impacten directamente la vida de las personas. La ciudadanía espera respuestas concretas: avanzar en soluciones de movilidad como el tren. La agenda debe centrarse en resolver problemas reales, no en discusiones desconectadas de la cotidianidad”, afirmó.

5. Marina de Limón y Ciudad Gobierno

Estos dos proyectos fueron inicialmente impulsados por el gobierno de Rodrigo Chaves pero quedaron en nada, luego de que reventara la polémica debido a que el Ejecutivo intentó llevarlos adelante mediante un préstamo del BCIE sin realizar un concurso público.

Aunque la marina de Limón y Ciudad Gobierno fueron objeto de discordia en la anterior administración, ahora parece que las dos bancadas más grandes de la Asamblea Legislativa están de acuerdo en impulsarlos, siempre que se respete el marco legal vigente.

“Nos interesaría abordar Ciudad Gobierno y la marina de Limón, lo que necesitamos es definir cuál es el mecanismo transparente y ágil que permita que esas obras se realicen, pero son obras necesarias y que vale la pena que el país cuente con ellas. Hay que buscar la solución adecuada desde el punto de vista legal“, declaró el jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez.

Nogui Acosta, por su lado, afirmó que ha conversado con otros jefes de fracción al respecto y ellos no le han externado ningún inconveniente con impulsar ambas iniciativas.

El principal obstáculo a superar sería el método de contratación y financiación de ambas obras. Si el Ejecutivo pretende construir con un crédito internacional (como lo es el del BCIE) tendrá que pasar por la Asamblea Legislativa, conseguir 38 votos y realizar un concurso público. Este último paso, la licitación, es ineludible, y la administración Fernández tendría que ceder lo que su predecesor no cedió.

Los terrenos donde se iba a ubicar Ciudad Gobierno hoy están en ruinas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Analistas ven agenda clara, pero no fácil

El politólogo y especialista en temas legislativos, Daniel Calvo, explicó que desde el Poder Ejecutivo han expresado cuáles son sus temas prioritarios, entre ellos eurobonos, expropiaciones, Crucitas, el tren eléctrico y la propuesta para facilitar la contratación de especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otros.

Calvo considera que el oficialismo debería aprovechar su gran legitimidad, producto del contundente triunfo electoral, para impulsar las propuestas que tengan más costo político. Incluso, el politólogo no descarta que el gobierno busque enviar una solicitud de referéndum para proyectos como jornadas 4-3, venta del BCR y hasta Crucitas.

“Pueden aprovechar el impulso para plantear reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa. Pueden poner en regla temas de permisos, viajes y plazas, aunque ya en el poder podrían darse cuenta de que esas son monedas de cambio para alcanzar los 38 votos necesarios para algunos proyectos", consideró Calvo.

Por su parte, la politóloga Carolina Ovares explicó que, aunque Fernández tiene los votos necesarios para aprobar muchos proyectos (31 de 29 requeridos), esto no significa que pueda llevar adelante las iniciativas sin esfuerzo.

“Ella tiene la mayoría, y eso le va a facilitar los presupuestos y el trámite en las comisiones, pero siempre existe la opción de las mociones que hacen el proceso más lento, entonces es necesario negociar, enfocarse en los temas prioritarios. Por más que ella tenga la mayoría, si un proyecto se quiere entrabar, se puede hacer”, analizó la politóloga.

No obstante, Ovares consideró que los proyectos de obra pública tendrán buen ambiente, y estos son especialmente importantes porque sus resultados son visibles y palpables. Propuestas como Crucitas pueden encontrar más escollos en el camino.

Diputados de oposición afirman haber encontrado en Laura Fernández una apertura para dialogar. (JOHN DURAN/John Durán)

Oposición espera un Ejecutivo abierto al diálogo

Las cuatro fracciones de oposición tiene el reto de impulsar sus iniciativas en un parlamento en el que son minoría. Además, el ahora expresidente Chaves ha manifestado su intención de controlar cuesta de Moras. ¿Cómo harán los legisladores para moverse en este ambiente?

Álvaro Ramírez recalcó que la agenda legislativa la controlará el Poder Ejecutivo hasta agosto, pero espera que Zapote tenga apertura para negociar, conformar una agenda de consenso y construir acuerdos.

“Es indispensable que haya un clima de confianza. Yo esperaría que la presidenta tenga esa apertura, y hasta el momento las señales que ha dado son positivas. Ella ha demostrado interés real por escuchar, y eso nos da una esperanza de que esta administración sea distinta a la anterior, que sí tome en cuenta a las otras fracciones y busquemos soluciones entre todos”, declaró Ramírez a RD.

La diputada Claudia Dobles secundó lo dicho por Ramírez: “Espero que en la convocatoria del Ejecutivo haya algún nivel de diálogo para que sea representativa de todas las fracciones”.

Claudia Dobles afirma estar a favor del proyecto de tren eléctrico impulsado por la administración de Laura Fernández. (JOHN DURAN/John Durán)

El diputado José María Villalta, líder de la bancada del Frente Amplio, afirmó que su partido tiene una agenda clara y seria con la cual sentarse a dialogar.

“Esperamos que esta agenda sirva como punto de partida para negociar y construir acuerdos. Los proyectos país que beneficien a las grandes mayorías sin retroceder en derechos y libertades contarán con el apoyo de nuestra fracción”, dijo el tres veces diputado, que cuenta con siete votos en su haber.

La politóloga Carolina Ovares consideró fundamental conocer quién ocupará el Ministerio de la Presidencia. Este jerarca, como encargado de las relaciones de Zapote con el parlamento, marcará en gran medida le buen sucesos de los primeros 100 días.

“Usualmente los ministros de la Presidencia son figuras que tienen que saber negociar, hacer lobby, relacionarse de cierta manera y no tensar las relaciones, pero el gobierno de Rodrigo Chaves incluso renunció a esa figura. Va a ser clave quién sea ese funcionario", explicó la analista.

Finalmente, la expresidenta legislativa Carolina Hidalgo motivó al nuevo Congreso a asumir sus funciones “con seriedad y visión de Estado”, y dejó un mensaje para la recién electa presidenta, Yara Jiménez.

“Quien asume la presidencia de la Asamblea Legislativa debe tener plena conciencia de que legisla para todo un país, no para su partido. Es un rol que exige altura, imparcialidad y un profundo compromiso con el interés nacional. La responsabilidad es enorme, y la historia siempre pasa factura".